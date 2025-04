Max Brandl Ã¼bernimmt kommissarisch die sportliche Leitung beim EV Landshut

Landshut. (PM EVL) Beirat erhält Verstärkung: Bernd Truntschka erweitert das Gremium im Bereich Sport DEL2-Vertreter EV Landshut hat sich nach dem Abgang von Headcoach Heiko Vogler, der zudem auch das Amt des Sportlichen Leiters innehatte, in der sportlichen Führung neu aufgestellt.

In der jüngsten Beiratssitzung wurde sich darauf verständigt, dass Max Brandl mit sofortiger Wirkung kommissarisch das Amt des Sportlichen Leiters übernimmt. Brandl agiert hierbei in enger Abstimmung mit EVL-Spielbetrieb-GmbH-Geschäftsführer Ralf Hantschke und erhält zudem

wertvolle Unterstützung von Bernd Truntschka. Der ehemalige EVL-Akteur und Nationalspieler, der den Verein auch schon als Geschäftsführer führte, rückt in den Beirat des Spielbetrieb-GmbH auf und wird dort im sportlichen Bereich beratend zur Verfügung stehen.

Der 37-jährige Brandl ist seit einem Jahr als Referent der Geschäftsführung in der EVL Spielbetrieb-GmbH aktiv und bekommt damit nun ein neues Aufgabenfeld. Dabei wird sein Fokus zunächst auf der Trainersuche liegen. Hinzu kommt die weitere Zusammenstellung des Kaders für die kommende DEL2-Saison, die Verzahnung mit dem eigenen Nachwuchs, hier ganz speziell mit der DNLMannschaft sowie die Zusammenarbeit mit den entsprechenden Kooperationspartnern. Um die sportlichen Kompetenzen und Netzwerke zu erweitern, ergänzt zusätzlich Bernd Truntschka als neues Beiratsmitglied den Club und wird Brandl zur Seite stehen.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und hänge als gebürtiger Landshuter und ehemaliger Spieler natürlich am EVL. Ich traue mir diese Herausforderung absolut zu und zähle dabei auch auf die Unterstützung der gesamten EVL-Familie, unseren Fans sowie den Partnern und Sponsoren. Ich bin davon überzeugt, dass wir nur gemeinsam erfolgreich sein können“, erläutert Max Brandl.

„Wir haben vollstes Vertrauen in Max und er genießt unsere komplette Unterstützung. Wir haben jetzt ein Jahr lang sehr vertrauensvoll, konstruktiv und erfolgreich zusammengearbeitet. Schon im letzten Sommer hat Max viele administrative Themen im sportlichen Bereich koordiniert. Jetzt werden wir die Aufgabenbereiche etwas verändern, um auf unserem weiteren gemeinsamen Weg noch effizienter arbeiten zu können“, sagt EVL Spielbetrieb-GmbH-Geschäftsführer Ralf Hantschke.

„Unsere Priorität liegt darauf, weiterhin solide zu wirtschaften. Hier hat Ralf Hantschke in der Vergangenheit hervorragende Ergebnisse vorzuweisen. Um diesen Trend weiter zu bestätigen, ist es notwendig, Ralf durch Max im sportlichen Bereich zu entlasten. So können wir den positiven Weg der letzten Jahre weiter fortsetzen. Ralf Hantschke bekommt dadurch wieder mehr Kapazitäten, um sich auf die wirtschaftlichen Themen zu fokussieren“, ergänzt Michael Imhoff, Vorsitzender des Beirats der EVL Spielbetrieb-GmbH.

