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Max Bleicher kommt per Förderlizenz zu den Eisbären Regensburg

10. Juli 20262 Mins read72
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Neuzugang Max Bleicher - © Joana Baatz/Vincent Weber
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Regensburg. (PM Eisbären) Ein weiterer Baustein im Kader des Eishockey-Zweitligisten Eisbären Regensburg für die neue DEL-2-Sasion ist fix: Per Förderlizenz von DEL-Klub Straubing stößt der junge Verteidiger Max Bleicher zu den Oberpfälzern.

Der 19-jährige Nachwuchsnationalspieler, Bleicher reiste mit den jeweiligen deutschen Teams unter anderem bereits zu zwei U-18- und einer U-20-Weltmeisterschaft, kann bei den EBR eine der wichtigen U-21-Stellen belegen. Der gebürtige Füssener arbeitete sich in der Talentschmiede des dortigen Traditionsklubs EVF bis ins DNL-Team und bereits mit 16 Jahren zum wichtigen Bestandteil der Oberliga-Mannschaft. In den vergangenen beiden Spielzeiten reifte er in starken kanadischen Juniorenligen weiter und schloss sich nun jüngst den Straubing Tigers an.

Eisbären-Geschäftsführer Peter Holmgren ist voll überzeugt vom neuen Abwehrmann: „Max ist jung und talentiert, er hat eine hervorragende Ausbildung durchlaufen. Wir freuen uns sehr, dass er für uns spielen wird. Er hat das Potenzial, eine gute Rolle einzunehmen und wird uns weiterhelfen. Mit uns kann er jetzt den nächsten Schritt machen.“

Talent zeigt sich früh

Schon Max Bleichers Vater Marcus war Eishockey-Profi – er lief insgesamt (unter anderem) zehn Jahre lang als Stürmer in der deutschen Beletage auf und sammelte im Laufe seiner langen Karriere auch einige Länderspiele. Früh zeichnete sich ab, dass Max das Talent des Vaters in die Wiege gelegt wurde: Der 1,81 Meter große Verteidiger stellte seine Offensivpower bereits in den Füssener Nachwuchsteams unter Beweis und dominierte spielerisch wie defensiv mit nur 15 Jahren in der höchsten U-17-Spielklasse (insgesamt 100 Scorerpunkte in nur 56 Einsätzen). Mit 16, in der Saison 2023/2024, debütierte er nicht nur in der U-20-DNL und überzeugte dort voll – er setzte sich auch direkt im Oberliga-Kader der Ostallgäuer durch, kam letztlich auf 33 Spiele in Deutschlands dritthöchster Liga und steuerte dabei 14 Torbeteiligungen bei (sechs Treffer und acht Vorlagen). Auch in den deutschen Nachwuchsnationalmannschaften ist Bleicher bereits seit einigen Jahren Leistungsträger.

Diese starken Auftritte riefen auch Interessenten aus Nordamerika auf den Plan. In den vergangenen beiden Spielzeiten sammelte Bleicher wertvolle Erfahrung in Übersee. Zunächst holten ihn die Owen Sound Attack für die Saison 2024/2025 in die Ontario Hockey League (OHL), eine von drei Spielklassen, die zusammen die höchste kanadische Juniorenliga, die Canadian Hockey League (CHL) bilden. Nach einem Jahr zog es den Offensivverteidiger dann zu den Powell River Kings in die ebenfalls starke BCHL (British Columbia Hockey League), wo er sein Spielverständnis mit 30 Scorerpunkten in 47 Spielen untermauerte. Nun folgte jüngst der Schritt nach Straubing, welches ihn mit einer Förderlizenz für die Eisbären ausstattet.

Bleicher selbst freut sich auf die Chance in Regensburg. Er beschreibt sich selbst als offensiven Verteidiger, „der sich gerne vorne mit einbringt. Durch meine Zeit in Kanada habe ich noch mehr Biss und Ehrgeiz entwickelt und bin jetzt endgültig bereit, bei den Männern Fuß zu fassen. Ich will jeden Tag hart an mir arbeiten, um mich in jeder Lage weiterentwickeln und beweisen zu können. Ich freue mich sehr, für die Eisbären spielen zu dürfen, und ich bin dankbar Teil des Regensburger Teams zu sein.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Max Bleicher @ Elite Prospects

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