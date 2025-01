„Max bleibt natürlich Teil unserer Familie“ – Münchens Headcoach Max Kaltenhauser bittet aus persönlichen Gründen um Entbindung von seinen Aufgaben

München. (PM Red Bulls) Max Kaltenhauser hat sein Amt als Trainer des EHC Red Bull München aus persönlichen Gründen zur Verfügung gestellt.

Der 43-Jährige pausiert auf unbestimmte Zeit, bleibt jedoch weiterhin Teil der Red Bulls-Familie.

Am Montagabend hatte Kaltenhauser die sportliche Leitung des viermaligen deutschen Meisters überraschend gebeten, ihn vorerst von allen Aufgaben zu entbinden. Diesem Wunsch wurde entsprochen und am Dienstagvormittag der Mannschaft mitgeteilt.

Max Kaltenhauser: „In den letzten Wochen und Monaten haben sich in meinem privaten Umfeld leider einige belastende Ereignisse gehäuft, darunter der Tod meiner Mutter. Dies hat in Summe dazu geführt, dass ich derzeit nicht die volle Energie aufbringen kann, die mein Amt erfordert. Als Führungskraft sehe ich es als meine Pflicht, darauf Rücksicht zu nehmen, und stelle daher mein Amt zur Verfügung. Ich bedanke mich herzlich bei der gesamten Organisation, meiner Mannschaft und den großartigen Fans und wünsche allen alles Gute.“

Kaltenhauser war im Juni vergangenen Jahres als Assistenzcoach verpflichtet worden. Vor rund drei Monaten übernahm der „DEL2-Trainer des Jahres 2024“ dann das Amt des Chefcoaches von Toni Söderholm. Zuvor trainierte der Familienvater die Eisbären Regensburg, mit denen er 2024 DEL2-Meister wurde.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Max hat aus tiefster Überzeugung um eine Pause gebeten. Das ist viel besser, als einfach weiterzumachen, nur um Erwartungen zu erfüllen. Wir haben keine Sekunde gezögert, seinem überraschenden Wunsch nach Entbindung von seinen Aufgaben nachzukommen. In unserer Organisation steht der Mensch immer an erster Stelle. Max bleibt natürlich Teil unserer Familie und wird hoffentlich, sobald er es für richtig hält, in einer gemeinsam vereinbarten Position zurückkehren. Im Sport weht der Wind oft aus unvorhersehbaren Richtungen, aber wir werden dafür sorgen, dass unsere Segel für die kommenden Herausforderungen richtig gesetzt sind.“

Kaltenhauser und der EHC Red Bull München bitten um Verständnis, dass über diese Auskünfte hinaus keine weiteren Stellungnahmen zur Situation des gebürtigen Ebersbergers abgegeben werden. Über die Besetzung der vakanten Trainerposition wird der Klub zu gegebener Zeit informieren.

Die Mannschaft reist am Donnerstag nach Berlin, wo sie am Abend (23. Januar | 19:30 Uhr) auf den deutschen Meister Eisbären Berlin trifft.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV