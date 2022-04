Max Bauer beendet seine Karriere â€“ Shaun Lymer bleibt am Wurmberg

Braunlage. (PM Falken) Aus beruflichen Gründen wird unsere #13 Max Bauer seine Schlittschuhe an den Nagel hängen. Die Falken bedanken sich für 13 Jahre...

Die Falken bedanken sich für 13 Jahre Einsatz im Harzer Trikot und wünschen Max beruflich und privat alles Gute für die Zukunft. In dieser Saison hat Max mit 15 Spielen, 9 Torvorlagen und 2 Toren zur Meisterschaft beigetragen und kann verdient als Ligameister auf seine Karriere zurückblicken.

In der kommenden Saison wird #63 Shaun Lymer wieder die Verteidigung der Harzer Falken dicht machen. Der kanadische Verteidiger hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. In 9 Spielen erzielte er ein Tor und konnte weitere 10 Tore vorbereiten. Neben seiner Aufgabe in der Defensive ist Shaun Lymer auch als Nachwuchstrainer für die Harzer Falken aktiv. Wir freuen uns, dass Shaun Lymer seinen Vertrag verlängert hat und wünschen dir eine schöne Sommerpause. Wir sehen uns in der kommenden Saison.