Max Balinson verlässt Eispiraten Richtung DEL

Crimmitschau. (PM Eispiraten / EM) Die Eispiraten Crimmitschau müssen bei der Zusammenstellung des Teams für die kommende Saison ohne Max Balinson planen.

Der 27-jährige Deutsch-Kanadier wird die Westsachsen nach einem Jahr verlassen und in die DEL wechseln. Der Offensiv-Verteidiger, der insgesamt 22 Tore und 25 Vorlagen verbuchen konnte, gehörte zweifellos zu den besten Defensivspielern der zweiten Liga und nutzte die Eispiraten so als Sprungbrett für das deutsche Eishockey-Oberhaus.

Max Balinson wechselte vor dieser Saison von den Orlando Solar Bears nach Crimmitschau und startete nach mehreren Jahren am College und in der ECHL erstmals den Schritt nach Europa. Bei den Eispiraten reifte der sympathische Verteidiger schnell zu einem absoluten Leistungsträger und überzeugte durch eine solide Defensivarbeit. Mit 21 Treffern und 23 Assists avancierte Balinson zudem zum punktbesten Abwehrmann in der DEL2. In den Playoffs gelangen dem Linksschützen in drei Partien neben einem Treffer auch zwei Assists. Im dritten Viertelfinal-Spiel verletzte sich der 1,85 Meter große Verteidiger schwer an der Schulter und fiel für den Rest der Saison aus.

„Wenn man einen seiner besten Spieler verliert, schmerzt dies natürlich. Auf der anderen Seite freuen wir uns für Max, dass er die Chance erhält, sich in der DEL zu beweisen. Max ist ein super Sportsmann und Mensch den wir alles Gute für seine Zukunft wünschen, aber auch jederzeit wieder gern in Crimmitschau begrüßen würden“, erklärt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten Crimmitschau.

Schon seit mehreren Wochen wird Max Balinson mit der Düsseldorfer EG in Verbindung gebracht. Die offizielle Bestätigung des neuen Klubs steht nun auch fest.

Offensivstarker Verteidiger kommt aus Crimmitschau zur DEG

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG vermeldet einen ersten Neuzugang für die Saison 2024/25: Verteidiger Max Balinson wechselt von den Eispiraten Crimmitschau ins Rheinland.

Der 27-jährige Deutsch-Kanadier kommt mit der Empfehlung von 47 Punkten (22 Tore, 25 Vorlagen) aus 54 Spielen für den Tabellendritten und Halbfinalteilnehmer der DEL2 zu den Rot-Gelben. Mit diesen Werten war der Linksschütze punktbester Verteidiger der Liga.

Sportdirektor Niki Mondt: “Max Balinson hat eine sehr gute erste Saison in Europa gespielt. Ich bin davon überzeugt, dass er bei uns noch einen weiteren Entwicklungsschritt gehen kann. Mit seinen Offensivqualitäten soll er unserer Defensive wichtige Impulse geben. Ich freue mich, dass wir ihn verpflichten konnten!”

Balinson wurde am 5. Oktober 1996 in Ancaster, Ontario, Kanada geboren. Seine ersten Schritte im Eishockey machte er für die Hamilton Bulldogs juniors. Nachdem er mehrere Nachwuchsteams durchlaufen hatte, spielte er einige Jahre für verschiedene College-Mannschaften und seit 2021 in der ECHL für die Cincinnati Cyclones, die Reading Royals, die Fort Wayne Komets und die Orlando Solar Bears. 2023 folgte dann der erstmalige Wechsel nach Europa zu den Eispiraten Crimmitschau in die DEL2.

Der Neuzugang wiegt 90 kg bei einer Körpergröße von 1,85 m. Er erhält bei der DEG einen Vertrag bis 2025, seine Rückennummer steht noch nicht fest.