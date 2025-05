Mauriz Silbermann verteidigt weiter fÃ¼r die Wild Lions

Amberg. (PM ERSC) Der Eishockey-Bayernligist ERSC Amberg kann eine weitere wichtige Personalie vermelden: Abwehrspieler Mauriz Silbermann wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Wild Lions tragen.

Der 24-jährige kam vor zwei Jahren zur Spielzeit 2023/24 von den Selber Wölfen – bei denen er seine gesamte bisherige Karriere von den Kleinschülern an bis in die DEL2 verbracht hatte – nach Amberg und überzeugte bereits in seiner ersten Saison an der Seite von Routinier Kevin Lavallee. In der abgelaufenen Spielzeit bildete er zusammen mit Felix Feder ein zuverlässiges Abwehrduo und avancierte vom Talent zum unverzichtbaren Leistungsträger. In den beiden bisherigen Jahren in Amberg kam Silbermann in 67 Pflichtspielen auf eine beeindruckende Verteidigerbilanz von 39 Scorerpunkten (4 Tore, 35 Vorlagen), bei lediglich 24 Strafminuten.

„Wir schätzen uns sehr glücklich, dass ‚Mo‘ auch weiterhin das Trikot der Wild Lions tragen wird. Er ist eine wichtige Säule im Team“, spricht der sportliche Leiter Chris Spanger Verantwortlichen und Fans des ERSC aus der Seele.

Der Betroffene selbst nennt vor allem zwei Gründe für seine Verlängerung: „In Amberg liegen gute Bedingungen vor. Der Zusammenhalt und das Team passen und ich möchte hier weiterhelfen. Kurz gesagt: Ich fühle mich wohl und freue mich auf meine dritte Saison in Amberg“.

Mauriz Silbermann behält das Trikot mit der Nummer 2.

