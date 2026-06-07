Mauriz Silbermann bleibt ein ERSC-Löwe

Amberg. (PM ERSC) Beim ERSC Amberg gibt es eine weitere, wichtige Personalie.

Der Eishockey-Bayernligist vermeldet die Vertragsverlängerung mit Abwehrspieler Mauriz Silbermann, einem absoluten Leistungsträger.

„Mit ‚Mo‘ haben wir einen sehr guten, vielseitigen Teamplayer, der immer mit einer 100%igen Einstellung auftritt, im Training wie im Spiel. Ich bin sehr froh, dass er weiterhin bei uns bleibt“, freut sich nicht nur Lions-Coach Christian Zessack. Der 25-jährige Silbermann, ein gebürtiger Hofer, verbrachte seine gesamte Laufbahn vom Nachwuchs bis ins DEL2-Team bei den Selber Wölfen, für die er 179 Oberligaspiele und 96 Partien in der DEL2 bestritt. 2023/24 wechselte er zu den Amberger Wild Lions bei denen er sich bald zu einer festen Größe in der Abwehr entwickelte, aber auch offensiv viele wichtige Akzente setzen konnte. In den 95 Bayernligaeinsätzen für den ERSC sammelte der Verteidiger bereits 53 Scorerpunkte, davon alleine 48 Torvorbereitungen.

Für Silbermann selbst gab es bezüglich der Vertragsverlängerung keine Zweifel: „Ich fühle mich in Amberg immer extrem wohl, egal ob sportlich am Eis oder in der Kabine mit den Jungs, zudem das familiäre Umfeld am Standort – ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. Die guten Gespräche mit dem Verein haben mir das Ganze nochmals bestätigt“. Ein Ziel hat ‚Mo‘ für sich und seine Teamkollegen schon im Blick: „Die letzten beiden Spielzeiten verliefen allerdings mit der Teilnahme an der Abstiegsrunde nicht optimal, weshalb wir alles tun müssen, damit es nächste Saison besser wird. Ich freue mich schon darauf, wenn es im September wieder losgeht“, so Silbermann.

Der Verteidiger wird dann wieder das Trikot mit der Rückennummer 2 tragen.

20 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro