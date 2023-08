Matyas Welser besetzt erste Importstelle bei den Luchsen

Artikel anhören Lauterbach. (PM Luchse) Die Lauterbacher Luchse besetzen mit Matyas Welser die erste von zwei Importstellen für die anstehende Saison in der Regionalliga...

Artikel anhören Artikel anhören

Lauterbach. (PM Luchse) Die Lauterbacher Luchse besetzen mit Matyas Welser die erste von zwei Importstellen für die anstehende Saison in der Regionalliga Ost.

Mit dem 22 Jahre alten Welser bleibt damit ein Grundstein der letztjährigen Erfolge im Vogelsberg.

Matyas Welser stieß bereits in der Hessenligasaison 2021-22 zu den Luchsen und spielte eine entscheidende Rolle beim sportlichen Aufstieg in die Regionalliga. Seitdem hat sich der 22-jährige Stürmer kontinuierlich weiterentwickelt und bewiesen, dass er ein wichtiger Bestandteil für das Team ist. Matyas ist nicht nur ein guter Spieler auf dem Eis, sondern zeichnet sich auch durch seine außergewöhnliche Loyalität dem Verein und dem Team gegenüber aus. Seine Hingabe zeigt sich nicht nur in den Spielen, sondern auch im täglichen Vereinsgeschehen, wo er sich gerne engagiert und tatkräftig einbringt. Ein wahrer Vorbildcharakter für das ganze Team.

Der 1,83m große Welser hat in der vergangenen Saison sein Können unter Beweis gestellt und vor allem in den Playoffs gezeigt, welches Potenzial in ihm schlummert. In insgesamt 27 Spielen sammelte Matyas 28 Punkte. Dabei startete Welser gerade nach dem Zugang von Trainer Marcel Skokan so richtig durch und erzielte einen Großteil seiner Punkte unter dem neuen Trainer.

Doch Matyas Welser ist nicht nur auf dem Eis eine starke Stütze. Seit zwei Jahren engagiert er sich auch im Nachwuchsbereich der Luchse und hat sich dort als Trainer und Betreuer einen Namen gemacht. Mit seiner ambitionierten und dennoch stets freundlichen Art ist er bei Eltern und Kindern gleichermaßen beliebt. Schon in der letzten Saison zeigte Matyas sein Engagement und seine Leidenschaft für den Nachwuchs der Luchse. Es ist für ihn eine echte Herzensangelegenheit.

3509 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten