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Ravensburg TowerstarsTransfer-News

Matthias Nemec komplettiert das Trainerteam der Ravensburg Towerstars

10. Juli 20261 Mins read46
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Matthias Nemec_- © EVL Media/PR
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Ravensburg. (PM Towerstars) Matthias Nemec wird bei den Ravensburg Towerstars auch in der kommenden Saison als Goalie-Coach arbeiten und wie schon im Vorjahr zusätzliche Aufgaben als Co-Trainer übernehmen.

Der 35-jährige Deutsch-Tscheche, der einst als Jugendlicher nach Ravensburg kam und nach mehreren Stationen im Nachwuchsbereich selbst mehrere Jahre zwischen den Pfosten der Ravensburg Towerstars spielte, betreut die Towerstars-Torhüter bereits seit der Spielzeit 2023/2024.

„Matthias hat unsere Torhüter in den vergangenen Jahren hervorragend begleitet und sich mit seiner fachlichen Kompetenz sowie seiner persönlichen Art großes Vertrauen erarbeitet. Er arbeitet sehr detailliert, bringt viel Leidenschaft in seine Aufgabe ein und ist für unsere Goalies ein wichtiger Ansprechpartner“, sagt Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars, und betont weiter: „Dass Matthias seine erfolgreiche Arbeit bei den Towerstars fortsetzt, ist für uns ein starkes Signal und freut uns sehr.“

Mit der Vertragsverlängerung von Matthias Nemec und dem bereits in der vergangenen Woche bestätigten Engagement von Eeli Parviainen ist das Assistenzteam von Headcoach Johan Pennerborn komplett. „Ich freue mich sehr, mein Engagement in Ravensburg weiterführen zu können und meine Erfahrung an die Towerstars-Goalies weitergeben zu können“, sagt Matthias Nemec. „Ich kann es kaum erwarten, bis die neue Saison endlich losgeht“, ergänzt er.

Seine Trainerkarriere in Zahlen

Source: Matthias Nemec @ Elite Prospects

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