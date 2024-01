Matthias Bittner: â€žDie Junioren WM war eine Mega Erfahrung fÃ¼r michâ€œ

Krefeld. (MR) Matthias Bittner zählt zu den talentiertesten Nachwuchs-Torhütern des Landes. Im Anschluss an das DNL-Meisterschaftsspiels des Krefelder EV´81 gegen die Kölner Junghaie (1:4)...

Krefeld. (MR) Matthias Bittner zählt zu den talentiertesten Nachwuchs-Torhütern des Landes.

Im Anschluss an das DNL-Meisterschaftsspiels des Krefelder EV´81 gegen die Kölner Junghaie (1:4) sprach Eishockey-Magazin mit dem 19-jährigen Bad Aiblinger, der seit der Saison 2021/22 in der Seidenstadt die Pucks fängt, über die aktuelle Saison in der DNL und DEL2, seine nachhaltigen Erfahrungen bei der zurückliegenden Junioren WM in Schweden, sowie über seine persönlichen Ziele.

Matthias Bittnr im Interview