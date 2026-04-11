Matteo Stöhr bleibt auch in der Saison 2026/27 ein Miner!

Herne. (PM HEV) Mit Matteo Stöhr kann der HEV bereits die sechste Vertragsverlängerung für die Saison 2026/27 bekanntgeben.

Der Stürmer hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Spielzeit wieder mit der Nummer 8 am Gysenberg auflaufen.

In der Saison 2023/24 aus Regensburg zum HEV gekommen, gehört Stöhr mittlerweile seit drei Jahren zum Kader der Miners. Egal ob auf dem Flügel, als Center, Verteidiger oder in Unterzahl, Hernes Nummer 8 liefert stets vollen Einsatz und ist durch seine flexible Einsetzbarkeit besonders wichtig für den HEV. In der vergangenen Saison erzielte der defensivstarke Rechtsschütze zudem neun Tore – einige davon in entscheidenden Momenten – sowie sieben Vorlagen, was auch seine offensive Qualität unterstreicht.

„Matteo gibt alles fürs Team und spielt sehr mannschaftsdienlich. In den Gesprächen mit Lars Gerike wurde schnell klar, dass Matteo auch in der kommenden Saison ein wichtiger Baustein für das neu zusammengestellte Team sein wird“, so HEV-Coach Lenny Soccio über die Verlängerung.

Stöhr geht damit bereits in seine vierte Saison für die Grün-Weiß-Roten.

Aktueller Kader:

Nick Ford, Dennis Palka, Marc Hofmann, Matteo Stöhr, Justus Meyl und Raik Rennert.