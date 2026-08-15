Matteo Parisi ist neuer Team Manager des Hockey Club Ambrì-Piotta

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Ernennung von Matteo Parisi zum neuen Team Manager der ersten Mannschaft bekanntzugeben.

Parisi ist seit 2017 Teil des HCAP und war in diesen Jahren als Kommunikationsverantwortlicher und Mediensprecher tätig. Dank seiner langjährigen Erfahrung innerhalb des Clubs und des Vertrauens, das er sich durch seine Arbeit erworben hat, hatte Matteo bereits in der vergangenen Saison interimistisch die Funktion des Team Managers übernommen, nachdem diese Position vakant geworden war.

In seiner neuen Funktion ist Parisi für die Koordination der täglichen Aktivitäten der Mannschaft verantwortlich. Dabei fungiert er als zentrale Anlaufstelle zwischen den Spielern, dem Trainerstab, der Sportlichen Leitung und dem Club. Sein Aufgabenbereich umfasst insbesondere die organisatorischen und logistischen Belange rund um die erste Mannschaft.

Im Sinne der Kontinuität und der vielseitigen Nutzung seiner Kompetenzen wird Matteo Parisi weiterhin als Mediensprecher und Kommunikationsverantwortlicher im Bereich Sport tätig sein. Damit verbindet er die operative Betreuung der Mannschaft mit der Kommunikation des Clubs.

In seinen Jahren in Ambrì hat Matteo ein von Vertrauen, Wertschätzung und gegenseitigem Verständnis geprägtes Verhältnis zu den Spielern, dem Trainerstab und dem gesamten Umfeld aufgebaut. Diese Eigenschaften werden für die erfolgreiche Bewältigung der Herausforderungen der neuen Clubführung unter der Leitung von Lars Weibel von grosser Bedeutung sein.

Die Ernennung entspricht vollumfänglich der strategischen Ausrichtung des Verwaltungsrats, der fest entschlossen ist, interne Ressourcen zu fördern und Talente weiterzuentwickeln, die innerhalb der Organisation gewachsen sind. Gleichzeitig unterstreicht die Entscheidung den Willen des Clubs, gezielt in Kompetenzen und ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zu investieren.

Der Club wünscht Matteo viel Erfolg und Freude sowie gutes Gelingen in seiner neuen Doppelfunktion im Dienste des Hockey Club Ambrì-Piotta.

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