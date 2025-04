Matt Wilkins wird ein Hai!

Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck freut sich, die Verpflichtung des kanadischen Stürmers Matt Wilkins bekannt zu geben.

Der 34-jährige Wilkins wechselt vom französischen Club Ducs d’Angers zu den Haien und bringt eine beeindruckende internationale Erfahrung mit nach Innsbruck.

In der vergangenen Saison 2024/2025 absolvierte Wilkins 52 Spiele für Angers in der Ligue Magnus, erzielte dabei 54 Scorerpunkte. Zuvor spielte er in der slowakischen Extraliga für HC Banská Bystrica, wo er in 51 Spielen 19 Tore und 36 Assists verbuchte. Seine Karriere führte ihn zudem durch verschiedene europäische Ligen, darunter Stationen in der Schweiz bei EHC Winterthur und HC La Chaux-de-Fonds sowie in Italien beim HC Gherdeina. Wilkins ist bekannt für seine gute Übersicht auf dem Eis und seinen unermüdlichen Einsatz – bringt neben seiner technischen Finesse auch körperliche Stärke und Führungsqualitäten in die Mannschaft. Fans und Mitspieler dürfen sich auf einen echten Teamplayer freuen, der in der Kabine für gute Stimmung sorgt und auf dem Eis stets das Wohl der Mannschaft im Blick hat.

Headcoach Jordan Smotherman: „Matt bringt eine enorme Erfahrung aus dem europäischen Eishockey mit. Er hat in jeder Liga, in der er gespielt hat, offensiv abgeliefert – genau das erwarten wir uns auch bei uns, sowohl auf dem Eis als auch daneben. Seine sieben Jahre in Europa werden in unserer Kabine eine wichtige Rolle spielen. Wir freuen uns sehr darauf zu sehen, was Matt in der neuen Saison für die Haie aufs Eis bringt.“

Co-Trainer Florian Pedevilla: “Mit Matt bekommen wir einen absoluten Teamplayer, ein guter Typ in der Kabine, ein super Leader auf dem Eis. Er hat eine großartige Übersicht auf dem Eis und ist bereit, für seine Teamkollegen alles zu geben und wenn es sein muss auch mit der entsprechenden Härte ein Zeichen zu setzen. Er hat keine Angst vor dem physischen Spiel und geht dorthin, wo es wehtut.”

Der HC TIWAG Innsbruck – Die Haie ist überzeugt, dass Matt Wilkins mit seiner Erfahrung und seinem Engagement eine wertvolle Verstärkung für das Team sein wird und freut sich auf die kommende Saison mit ihm im Kader.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV