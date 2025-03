Matt White bleibt ein Grizzly

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg haben eine bislang noch offene Personalie frühzeitig klären können und den Vertrag mit ihrem Topscorer Matt White (35) um ein weiteres Jahr verlängert.

In der abgelaufenen Saison belegte er in der DEL-Scorerwertung Platz fünf. Dem Angreifer gelangen insgesamt 18 Tore und 31 Vorlagen für die Niedersachsen.

Der gebürtige US-Amerikaner war zur Saison 2022-2023 von den Eisbären Berlin in die Autostadt gewechselt. Im System von Headcoach Mike Stewart kam ihm schnell eine tragende Rolle zu. Dieses Vertrauen zahlte der Linksschütze mit 13 Toren und 18 Assists in nur 36 Partien zurück. Auch in seiner zweiten Spielzeit, die für die Grizzlys letztlich bereits nach der Hauptrunde endete, steuerte White erneut starke 18 Saisontore und 31 Vorlagen bei.

„Wir wissen genau, was wir an „Whitey“ haben und freuen uns daher, dass er seinen Vertrag verlängert hat. Er hat in seinen bislang zwei Spielzeiten insgesamt 80 Punkte gemacht und ist nicht nur in den wichtigen Special-Teams eine absolute Konstante. Durch seine Spielweise ist er immer in der Lage, gefährliche Offensivaktionen zu kreieren. Matt hat über die ganze Saison hinweg sehr kontinuierlich gepunktet und ist ein Spieler, der auch durch seine große Laufleistung hervorsticht“, erklärt Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

Der Kader der Grizzlys für die Saison 2025-2026

Torhüter: Dustin Strahlmeier, Hannibal Weitzmann

Verteidiger: Björn Krupp, Janik Möser, Jimmy Martinovic, Julian Melchiori (AL), Fabio Pfohl

Stürmer: Lucas Dumont, Robin Veber, Julian Chrobot, Julius Ramoser, Sven Ziegler Justin Feser, Timo Ruckdäschel, Spencer Machacek (AL), Matt White (AL)

AL = Importlizenz.

