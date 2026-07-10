Matt Bradley bleibt Bozen treu, Jakob Fuchs kommt

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass eine Einigung über die Vertragsverlängerung mit dem italienischen Nationalteam-Stürmer Matt Bradley für die Saison 2026/27 erzielt wurde.

Der 29-Jährige geht damit in seine dritte aufeinanderfolgende Spielzeit im weiß-roten Trikot, in dem er bislang 97 Punkte in 111 Einsätzen gesammelt hat.

Bradley war im Sommer 2024 nach Bozen gekommen und hatte sich in seiner ersten Saison mit 16 Toren und 25 Assists zum Topscorer der Regular Season gekrönt. In den Playoffs legte er weitere 2 Tore und 3 Assists nach. In der vergangenen Saison erzielte der Stürmer 13 Tore und 31 Assists zwischen Regular Season und Playoffs und war zudem der beste Scorer der Foxes in der Champions Hockey League, in der er mit 3 Toren und 4 Assists auf sich aufmerksam machte. Den Fans besonders in Erinnerung geblieben ist dabei sein Treffer 21 Sekunden vor Ende der Partie bei Lukko Rauma, der den Foxes den vollen Punktegewinn in Finnland sicherte.

In der Zwischenzeit wurde Bradley auch für die italienische Nationalmannschaft spielberechtigt, mit der er sowohl an den Olympischen Spielen Milano Cortina teilnahm, bei denen er zwei Tore gegen Schweden und die Slowakei erzielte, als auch an der Top-Division-Weltmeisterschaft in der Schweiz.

„Ich freue mich riesig darauf, für eine weitere Saison das weiß-rote Trikot zu tragen“, so Bradley. „Es macht mich sehr glücklich, zurück zu sein. Ich kann es kaum erwarten, mit den Jungs wieder loszulegen und alles dafür zu geben, den Titel nach Bozen zu holen. Genießt den restlichen Sommer, wir sehen uns bald!“.

Die Karriere

Geboren am 22. Januar 1997 in Vancouver, Kanada, zeigte Bradley bereits in den nordamerikanischen Nachwuchsligen starke Zahlen, die ihm 2015 auch den Draft durch die Montreal Canadiens einbrachten (5. Runde, 131. Stelle). Sein Profidebüt gab Bradley 2018 und gewann in seiner ersten ECHL-Saison mit den Newfoundland Growlers die Meisterschaft. Auch die drei darauffolgenden Spielzeiten verbrachte er in der East Coast Hockey League, wobei er auch sein Debüt in der AHL feierte (6 Spiele für die Toronto Marlies und die Milwaukee Admirals). Am Ende seiner Zeit in Nordamerika standen für ihn 141 Punkte in 231 Spielen zu Buche, davon 51 Tore und 90 Assists.

Am 8. Dezember 2021 wagte er den Sprung nach Übersee und unterschrieb in Wien. In Europa fand er eine neue Dimension und war in eineinhalb Spielzeiten bei den Capitals mit 41 Toren und 63 Assists in 89 Spielen der beste Scorer des Teams. In beiden Jahren schied er mit Wien im Playoff-Halbfinale aus, zunächst gegen Salzburg, dann gegen Bozen. Seine Leistungen weckten das Interesse der Straubing Tigers, für die er in der DEL-Saison 2023/24 in 53 Spielen 19 Punkte erzielte (6 Tore und 13 Assists). 2024 begann schließlich sein Abenteuer in Bozen.

Jakob Fuchs verstärkt den weiß-roten Angriff

Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, eine Vereinbarung über die Verpflichtung des italienischen Stürmers Jakob Fuchs für die Saison 2026/27 erzielt zu haben. Mit 22 Jahren und nach vier Spielzeiten in der Alps Hockey League erhält der junge Vinschger damit die Möglichkeit, auch auf dem Eis der ICEHL aufzulaufen: Für ihn gilt, ebenso wie für Frick, Remolato und Larcher, die doppelte Einsatzoption zwischen Bozen und dem Farmteam des HC Meran.

Fuchs ist ein körperlich robuster Stürmer (189 cm x 88 kg) und hatte bereits im Sommer 2025 die Möglichkeit, das Sommercamp mit den Foxes zu absolvieren. Dabei nahm er auch am Testspiel in Corvara gegen die Wipptal Broncos teil. Es folgte eine starke Saison im Trikot der Adler, mit denen er das AlpsHL-Finale erreichte und insgesamt 17 Punkte in der Regular Season sowie 12 Punkte in den Playoffs erzielte.

„Ich verfolge den HCB schon seit meiner Kindheit und es ist für mich eine Ehre, dieses Trikot tragen zu dürfen“, erklärt Fuchs. „Ich möchte in meiner Karriere den nächsten Schritt machen und so viel wie möglich von meinen Teamkollegen lernen. Schon die vergangene Saison in Meran hat mir enorm dabei geholfen, mich weiterzuentwickeln. Durch das Erreichen des Finales habe ich verstanden, was wirklich nötig ist, um bis ganz nach vorne zu kommen. Mit Blick auf das nächste Jahr ist es immer wichtig zu wissen, dass man sich seinen Platz verdienen muss. Nur so kann man jeden Tag alles geben, um weiter zu wachsen.“

Die Karriere

Fuchs wurde am 20. September 2003 in Schlanders geboren und wuchs hockeytechnisch im Nachwuchsbereich des HC Meran auf. Gleichzeitig absolvierte er einige Spiele für Vinschgau in der IHL Division 1. In der Saison 2022/23 gab er sein Debüt im schwarz-weißen Trikot in der AlpsHL und erzielte in seinen ersten 23 Einsätzen 3 Tore und 3 Assists. Für die darauffolgende Spielzeit wurde er bestätigt, doch in der Saison 2024/25 gelang ihm endgültig der Durchbruch: Er beendete die Saison mit 14 Toren und 16 Assists in 53 Spielen zwischen Regular Season, Playoffs und Serie A und war zudem der zweitbeste italienische Scorer des HC Meran in den Playoff. In der vergangenen Saison führte ihn sein Weg, wie bereits erwähnt, bis ins Finale, das schließlich gegen Gröden verloren ging. Nun erhält er die Möglichkeit, das weiß-rote Trikot zu tragen.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jakob Fuchs @ Elite Prospects

467 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro