Matsumoto-Doppelpack fÃ¼r die Pinguine! Lausitzer FÃ¼chse verlieren Spiel in Krefeld erst in der Schlussphase

Krefeld. (RS) Die Krefeld Pinguine, die bereits seit dem vergangenen Freitag als Hauptrundenmeister der DEL2 feststehen, empfingen am heutigen Spieltag die Lausitzer FÃ¼chse an der WestparkstraÃŸe.

WÃ¤hrend die Gastgeber befreit aufspielen konnten, ging es fÃ¼r die GÃ¤ste aus WeiÃŸwasser um wichtige Punkte im Kampf um die direkte Playoff-Teilnahme, da sie vor der Partie nur einen ZÃ¤hler hinter dem begehrten sechsten Tabellenplatz lagen.

Die Lausitzer FÃ¼chse zeigten von Beginn an, dass sie gewillt waren, die Punkte aus Krefeld zu entfÃ¼hren, und verbuchten die erste groÃŸe Chance durch Moritz Kretschmar (3.). Krefeld antwortete mit einem Distanzschuss von Dybowski (5.), der jedoch das Ziel verfehlte. In einer munteren Anfangsphase kamen beide Teams zu AbschlÃ¼ssen, wobei Breitkreuz fÃ¼r die GÃ¤ste und kurz darauf Raabe fÃ¼r die Pinguine (7.) gefÃ¤hrlich vor dem Tor auftauchten. Die Pinguine erhÃ¶hten den Druck und Nijenhuis verpasste einen Querpass von Dybowski (8.) nur um Haaresbreite. Nachdem Tim SchÃ¼tz (13.) knapp verzogen hatte, leitete ein toller Angriff die FÃ¼hrung ein. Nach einem prÃ¤zisen Doppelpass zwischen Jon Matsumoto und Marcel MÃ¼ller (14.) war es der Deutsch-Kanadier Matsumoto, der zum 1:0 vollendete. Die Antwort der GÃ¤ste lieÃŸ jedoch nicht lange auf sich warten, als Charlie Jahnke (16.) eine der nÃ¤chsten Offensivaktionen zum Ausgleichstreffer nutzte. Kurz vor der ersten Pause hatten die Pinguine GlÃ¼ck, als Nieleck (18.) fÃ¼r die FÃ¼chse nur den Pfosten traf.

Das zweite Drittel begann mit der ersten Strafzeit der Partie gegen den Krefelder Korus (22.), doch das Unterzahlspiel der Hausherren funktionierte tadellos. Es herrschte kurzzeitig Unklarheit, als die Schiedsrichter den Videobeweis bemÃ¼hen mussten, bevor sie den Treffer zum 2:1 fÃ¼r Krefeld offiziell gaben (26.). TorschÃ¼tze war erneut Jon Matsumoto. Aber auch diese FÃ¼hrung hielt nicht lange Bestand, da erneut Charlie Jahnke (26.) zur Stelle war und den Spielstand wieder ausglich. Die FÃ¼chse blieben gefÃ¤hrlich und profitierten fast von einem Fehlpass von Mebus im Spielaufbau (29.), doch Nieleck scheiterte zum zweiten Mal am Pfosten. SpÃ¤ter durften sich die Pinguine erstmals in Ãœberzahl versuchen (33.), konnten daraus jedoch kein Kapital schlagen. Erst kurz vor der zweiten Pause gingen die Schwarz-Gelben zum dritten Mal in Front, als Santos (37.) einen Aufbaufehler der GÃ¤ste konsequent zum 3:2 ausnutzte.

Im Schlussabschnitt suchte Santos nach einem Solo (41.) die Vorentscheidung, verzog jedoch knapp. Die Partie blieb bis in die Schlussphase hochspannend, als Felix Bick (48.) vor dem heranstÃ¼rmenden Breitkreuz rettete. Auch ein Versuch von Tripcke (50.) verfehlte das Krefelder Tor nur knapp. Als Adam Brady von den FÃ¼chsen gefÃ¤hrlich von auÃŸen bedient wurde, zeigte sich Bick erneut hellwach und begrub die Scheibe unter sich. Die letzten Minuten waren geprÃ¤gt von herausragenden TorhÃ¼terleistungen, wobei Felix Bick zweimal in hÃ¶chster Not rettete, bevor Morrone auf der anderen Seite einen spektakulÃ¤ren Save gegen Tim SchÃ¼tz auspackte. Um den Ausgleich zu erzwingen, nahm der Trainer der FÃ¼chse Morrone zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. Ein folgenschwerer Fehler an der gegnerischen blauen Linie besiegelte jedoch die Niederlage der GÃ¤ste, als Marcel MÃ¼ller die Scheibe zum 4:2-Endstand ins leere Tor befÃ¶rderte.

FÃ¼r die Krefelder geht es am Freitag in Regensburg weiter, bevor am Sonntag die Bietigheim Steelers an der WestparkstraÃŸe zum letzten Hauptrundenspiel zu Gast sind.

Die FÃ¼chse reisen am Freitag nach Bietigheim und erwarten am Sonntag die DEG.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine â€“ Lausitzer FÃ¼chse 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Blumenkamp) â€“ Raabe, Vandane; Korus, Dybowski; Konze, Mebus â€“ Gogulla, Newton,Santos; MÃ¼ller, Matsumoto, Bruch; WeiÃŸ, Payerl, Nijenhuis; SchÃ¼tz, MÃ¤kitalo, Cerny.

Trainer: Thomas Popiesch.

Lausitzer FÃ¼chse: Morrone (Seidel) â€“ Havlena, Braun; Kretschmar, Sezemsky; Heyter, Stowasser; Panocha â€“ Dosch, Theodore, Tripcke; Scheidl, Brady, Breitkreuz; Broda, Jahnke, Nieleck; Saakyan, Knobloch, DÃ oust.

Trainer: Christof Kreutzer.

Statistik:

Tore: 1:0 (13:45) Matsumoto (MÃ¼ller/Dybowski), 1:1 (15:02) Jahnke (Broda/Panocha), 2:1 (25:01) Matsumoto (Bruch/Vandane), 2:2 (25:59) Jahnke (Nieleck/Heyter), 3:2 (37:00) Santos (Gogulla), 4:2 (59:18) MÃ¼ller EN

Strafminuten: Krefeld 6, Lausitz 4

Schiedsrichter: Gossmann/Singaitis

Zuschauer: 6.868