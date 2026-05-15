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Matia Birchler per Leihe nach Visp

15. Mai 20261 Mins read39
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Matia Bichler - © EVZ, Felix Klaus
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Zug. (PM EVZ) Der EVZ verleiht seinen Goalie Matia Birchler (19) für die Saison 2026/27 in die Sky Swiss League zum EHC Visp.

Matia Birchler ist ein EVZ Eigengewächs. Unlängst hat der Torhüter einen Profivertrag beim EVZ erhalten, mit dem Ziel in der Saison 2026/27 Spielpraxis in der Sky Swiss League zu sammeln. Mit dem Transfer nach Visp ist dies nun vollzogen.

Birchler schliesst im Sommer die Zuger The Hockey Academy ab und absolviert das Sommer-Training noch in der Innerschweiz. Bei Bedarf kann der EVZ Birchler während der kommenden Saison jederzeit nach Zug zurückholen. Das EVZ Goalie-Duo für die Saison 2026/27 bilden wie bereits kommuniziert Leonardo Genoni und Mathieu Croce.

Der EVZ wünscht Matia Birchler eine erfolgreiche Saison in Visp!

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