Mathieu Croce unterschreibt beim EVZ

20. November 20251 Mins read49
Mathieu Croce - © HC Thurgau
Zug. (PM EVZ) Der EVZ verpflichtet für die kommende Saison den Torhüter Mathieu Croce. Der 22-Jährige unterschreibt einen Vertrag für 2026/27 mit Option für eine weitere Saison.

Der gebürtige Genfer wechselte mit 16 Jahren vom Genève-Servette HC in die Nachwuchsabteilung des HC Davos, bei welchem er in der Saison 2020/21 auch sein Debüt in der National League gab. Drei Jahre später wagte Croce den Schritt in die Finnische Juniorenliga zu Kärpät Oulu, wo er auch für deren Partner-Team Kokkolan Hermes der zweithöchsten Profiliga Mestis in neun Partien zum Einsatz kam.

2024 kehrte der junge Goalie in die Heimat zurück und schloss sich dem HC Thurgau an, für welchen er nun seine zweite Saison absolviert und in bisher elf Spielen bei acht Siegen und drei Niederlagen eine herausragende Fangquote von 93.9 % ausweist. Sowohl in der aktuellen als auch in der letzten Spielzeit wurde Croce auch für mehrere Spiele via B-Lizenz an den EHC Kloten ausgeliehen, erhielt jedoch bisher keine Einsatzzeit.

