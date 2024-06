Mathias Onckels hÃ¤lt den Ice Aliens die Treue!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der 25-jährige Mathias Onckels wird auch in der kommenden Saison für die Ratinger Ice Aliens verteidigen. Der 1,80 m große...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der 25-jährige Mathias Onckels wird auch in der kommenden Saison für die Ratinger Ice Aliens verteidigen.

Der 1,80 m große Linksschütze spielte in der letzten Saison bereits eine starke Runde. Dabei gelangen ihm in 28 Regionalligaspielen 10 Tore und 18 Vorlagen. Nun hat Mathias sich entschieden, in der Spielzeit 2024/25 am Ratinger Sandbach zu bleiben.

In seinem Statement beleuchtet Cheftrainer Frank Gentges die Weiterverpflichtung: „Mathias gehört zu unseren Top-Verteidigern und ist auch in Über- und Unterzahl eine feste Größe. In der neuen Saison muss er sich noch mehr ins Team einbringen und entsprechende Verantwortung und Führung übernehmen.“

Mathias wird bei den Ice Aliens natürlich weiterhin mit der Rückennummer 9 auflaufen.