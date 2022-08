Mathias Niederberger: „SAP Garden wird der nÃ¤chste Schritt sein“ – Neues Experience Center bietet exklusiven Einblick in MÃ¼nchens neue multifunktionale Sportarena

München. (PM SAP Garden) Heute ist im Olympiapark München das „SAP Garden Experience Center“ präsentiert worden. In unmittelbarer Nähe zur Baustelle des SAP Gardens...

München. (PM SAP Garden) Heute ist im Olympiapark München das „SAP Garden Experience Center“ präsentiert worden.

In unmittelbarer Nähe zur Baustelle des SAP Gardens gibt Bauherr Red Bull zusammen mit seinen Partnern FC Bayern Basketball und SAP den Besuchern erste Einblicke in die neue Arena. Die extra entwickelte, temporäre Ausstellung macht die zukünftige Spielstätte der Eishockey-Profis von Red Bull München und der Basketballer des FC Bayern auf ca. 160 Quadratmetern erlebbar. Auch Veranstalter von Gaming- und anderen Sportevents (Tennis, Boxen, etc.) können sich schon vorab ein Bild von der neuen Halle und den drei zusätzlichen Trainings-Eisflächen machen.

Lars Lamadé, Head of Global Sponsorships SAP: „Der SAP Garden ist ein Projekt mit enormer Strahlkraft. Wir sind sehr froh darüber, dass wir von Anfang an als enger Partner dabei sind und fortlaufend unsere Expertise sowie Ideen einbringen. Es ist unser Ziel, den Fans von der Ankunft bis zur Abreise ein einzigartiges Stadionerlebnis zu bieten und sie noch näher an die Teams heranzubringen.“

Paul Zipser, Forward FC Bayern Basketball: „Ich habe in meiner Karriere schon viele moderne Arenen gesehen. Aber das, was auf uns zukommt, wird etwas ganz Neues. Der SAP Garden ist genau das, was München und die Fans brauchen. Sie tragen uns durch die Spiele, gerade wenn es mal nicht so gut läuft.“

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Mit dem SAP Garden beginnt für das Eishockey in München eine neue Zeitrechnung. Aktuell haben wir im Olympia-Eisstadion eine Eisfläche für unser Profiteam von Red Bull München, den Nachwuchs vom EHC München e. V. und den Breitensport. In Zukunft wird es drei Trainings- sowie eine große Spielfläche geben. Von der neuen Arena wird nicht nur der Standort München, sondern langfristig auch das bayerische Eishockey profitieren.“

Mathias Niederberger, Torhüter Red Bull München: „Ich habe bereits in einigen großen Arenen gespielt, doch der SAP Garden wird der nächste Schritt sein. Es ist ein riesiger Wohlfühlfaktor, wenn ein Stadion so professionelle Bedingungen bietet – von den Trainings- und Regenerationsmöglichkeiten bis hin zur Atmosphäre. Die Fans können den Sport nochmal auf eine andere, einzigartige Art und Weise erleben. Es wird beeindruckend.“

Zum ersten Mal wurden am Dienstag auch Visualisierungs-Entwürfe des Innenraums veröffentlicht. Am Beispiel von Eishockey- oder Basketballspielen und Gaming-Events.

Im 3D-Saalplan findet jeder Fan seinen Lieblingsplatz und kennt schon beim Ticketkauf seinen Sichtwinkel auf das Spielfeld. Dazu kann er sich im Experience Center auf den ebenfalls heute vorgestellten Original-Sitzen zurücklehnen.

Weiteres Schmankerl: Die Gäste werden mittels Virtual-Reality-Technologie von Trial-Freestyle-Rider Adrian Guggemos auf einen wilden Ritt über die Baustelle mitgenommen.

Und wer schon vor der Eröffnung des SAP Gardens 2024 richtiges Arenafeeling erleben will, der kann im eigens installierten „Kino“ exklusive Filme über die Entstehung des Bauprojekts genießen. Im Bereich „Pose with the Pros“ gibt es einen Selfie-Spot für Eishockey- und Basketball-Fans mit ihren Lieblingsspielern.

Alle Fans und Interessierte können ab dem 7. September 2022 nach Anmeldung auf der Seite www.sapgarden.com das Experience Center besichtigen.

Fakten zum SAP Garden:

• ca. 70.000 m² Bruttogeschossfläche

• Zuschauerkapazität: bis zu 11.500 Plätze

• Alle Heimspiele von Red Bull München

• Mindestens 20 Spiele des FC Bayern Basketball pro Saison

• 40 weitere Sport- bzw. sportnahe Events

• Drei überdachte Eisflächen für Trainingszwecke und Breitensport

• Elf Logen mit ca. 156 Plätzen

• Restaurant, Fanshops und Fanstore