Matej Pekar verlässt die Wölfe Freiburg! Deutscher Spieler soll den EHC nun verstärken

Freiburg. (PM EHC) Der EHC Freiburg und Stürmer Matej Pekar haben sich in beidseitigem Einvernehmen darauf verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden.

Der 25-jährige Angreifer wechselte zur laufenden Saison in den Breisgau und absolvierte seitdem sieben Spiele im Trikot der Wölfe. Beide Seiten kamen nun überein, den bestehenden Vertrag vorzeitig aufzulösen, um Matej Pekar die Möglichkeit zu geben, eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen.

„Wir bedanken uns bei Matej für seinen Einsatz und sein Engagement bei unseren Wölfen und wünschen ihm für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute“, so Sportdirektor Peter Salmik.

Der EHC Freiburg arbeitet bereits intensiv an der weiteren Kaderplanung für die laufende Saison. In diesem Zusammenhang befindet sich der Verein derzeit in vielversprechenden Gesprächen mit einem deutschen Spieler, um den Kader zeitnah zu verstärken.

