Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 EHC Freiburg Matej Pekar verlässt die Wölfe Freiburg! Deutscher Spieler soll den EHC nun verstärken
EHC FreiburgTransfermarkt GER

Matej Pekar verlässt die Wölfe Freiburg! Deutscher Spieler soll den EHC nun verstärken

12. Oktober 20251 Mins read170
Share
Matej Pekar #73 of the Buffalo Sabres - © Bill Wippert/NHLI via Getty Images
Share

Freiburg. (PM EHC) Der EHC Freiburg und Stürmer Matej Pekar haben sich in beidseitigem Einvernehmen darauf verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden.

Der 25-jährige Angreifer wechselte zur laufenden Saison in den Breisgau und absolvierte seitdem sieben Spiele im Trikot der Wölfe. Beide Seiten kamen nun überein, den bestehenden Vertrag vorzeitig aufzulösen, um Matej Pekar die Möglichkeit zu geben, eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen.

„Wir bedanken uns bei Matej für seinen Einsatz und sein Engagement bei unseren Wölfen und wünschen ihm für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute“, so Sportdirektor Peter Salmik.

Der EHC Freiburg arbeitet bereits intensiv an der weiteren Kaderplanung für die laufende Saison. In diesem Zusammenhang befindet sich der Verein derzeit in vielversprechenden Gesprächen mit einem deutschen Spieler, um den Kader zeitnah zu verstärken.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

168
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Es geht doch! Wälder siegen bei den Cavaliers

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Bietigheim SteelersTransfermarkt GER

Bietigheim Steelers reagieren auf Verletzungspech und verpflichten ehemaligen Stürmer der Straubing Tigers

Bietigheim. (PM Steelers.de) Die Bietigheim Steelers reagieren auf die aktuelle Verletzungssituation und...

By12. Oktober 2025
EHC FreiburgKassel Huskies

Freis erzielt Gamewinner: Schlittenhunde besiegen Wölfe in torreichem Spiel

Kassel. (PM Huskies) In einem wilden Schlagabtausch setzten sich die Kassel Huskies...

By11. Oktober 2025
Grefrather EGTransfermarkt GER

Zwei echte „Grefrather Jungs“ bleiben an Bord – Göbels und Losert stürmen weiter für den Phoenix

Grefrath. (PM GEG) Die Grefrather EG kann kurz vor dem Start in...

By10. Oktober 2025
EHC FreiburgTransfermarkt GER

Junger Stürmer schließt sich den Wölfen an

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg reagiert auf die aktuelle Personalsituation und...

By9. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten