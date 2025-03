Matchwinner Brune: Huskies gewinnen Spiel 2 in der VerlÃ¤ngerung

Kassel. (PM Huskies) Am Sonntagabend waren die Huskies zu Spiel 2 in Dresden zu Gast.

Valenti und Weidner brachten die Schlittenhunde in Führung, Fox verkürzte in Unterzahl für die Gäste. Nach einem torlosen Mitteldritten erhöhte Bodnarchuk auf 3:1. Die Eislöwen glichen das Spiel noch in den Schlussminuten aus, die Huskies gewannen die Partie durch einen Treffer von Brune in der Verlängerung dennoch.

Auch das zweite Spiel begann direkt hitzig mit einer ersten großen Rudelbildung nach nicht einmal vier Minuten. Aus dieser ging zwar kein Team mit einem Powerplay heraus, die Huskies bekamen jedoch kurz darauf eines wegen eines Kniechecks gegen Bender zugesprochen. In diesem lief zunächst nicht viel zusammen, doch kurz vor Ende der Überzahlsituation fand Garlent Valenti auf dem linken Flügel, welcher den Puck unter die Latte versenkte (7.). Nach dem Powerbreak hatte Ahlroth die nächste Chance, wurde bei seinem Alleingang jedoch noch entscheidend beim Abschluss gestört (13.). Den zweiten Treffer erzielte schließlich Weidner, welcher aus etwas verdeckter Position durch die Beine von aus den Birken traf (15.). Auch Maurer wurde gelegentlich geprüft, bestand seine bis dato schwerste Prüfung bei einem Abschluss von Yogan jedoch mit Bravour (16.). Dennoch musste der Huskies-Goalie noch einmal hinter sich greifen: Fox nutze einen Konter der Eislöwen in Unterzahl zum 1:2-Anschlusstreffer (19.).

Der Mittelabschnitt gestaltete sich über weite Strecken zerfahren. Erst im Laufe des Drittels wurden die Eislöwen die etwas spielbestimmendere Mannschaft, scheiterten aber immer wieder am gut aufgelegten Maurer im Tor der Schlittenhunde. Sowohl gegen Turnbull (37.) als auch gegen Andres (38.) parierte Maurer stark. Gerade gegen Ende des Mitteldrittels drängten die Eislöwen immer stärker auf den zweiten Treffer, mussten aber dennoch mit dem bereits aus dem ersten Drittel bestehenden knappen Rückstand in die Kabine.

Ins nächste Drittel hätten die Huskies kaum besser starten können. Noch in der ersten Minute nach Wiederbeginn stellte Bodnarchuk mit einem Schuss unter die Latte auf 3:1 aus Sicht der Huskies. Anschließend wurden die Eislöwen offensiv immer gefährlicher. Zwischen der 49. und 54. Minute musste Maurer gleich dreimal, zweimal davon gegen Yogan, stark parieren, um so die Zwei-Tore-Führung zu bewahren. Als Yogan kurz darauf einen Rebound nutzen konnte, war Maurer dennoch ein zweites Mal geschlagen. (56.) Kurz vor Schluss rückten dann nochmal die Schiedsrichter in den Vordergrund: Maurer verschob das Tor, die Schiedsrichter unterstellten ihm Absicht und sprachen den Eislöwen einen Penalty zu, welchen Yogan verwandelte und das Spiel so in die Overtime schickte (60.).

In der Verlängerung dauerte es aber nicht lange bis zur Entscheidung. Zuerst überstanden die Schlittenhunde noch knapp anderthalb Minuten Unterzahl, dann setzte Brune den Schlusspunkt: Über die linke Seite zog er vor das Tor und entschied die Partie mit einem Schuss unter die Latte.

Tore:

0:1 Valenti (Garlent – 7. Min.)

0:2 Weidner (Bender – 15. Min.)

1:2 Fox (SHG – Turnbull, Granz – 19. Min.)

1:3 Bodnarchuk (Ahlroth, Wolf – 41. Min.)

2:3 Yogan (Sykora, Suvanto – 56. Min.)

3:3 Yogan (PEN – 60. Min.)

3:4 Brune (GWG – 64. Min)

