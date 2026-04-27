Matchpuck Memmingen: Indians nur noch einen Sieg vom Meistertitel entfernt

Memmingen. (PM Indians) Der ECDC Memmingen marschiert weiter und sicherte sich fulminant den Matchball in der Finalserie.

Das Team von Headcoach Huhn besiegte den DSC in Spiel 4 am Hühnerberg mit 4:1 und braucht nur noch einen Sieg, um die Finalserie für sich zu entscheiden. Ein ausverkaufter Hühnerberg sorgte erneut für eine wahre Playoff-Atmosphäre.

3700 Zuschauer warteten gespannt auf die vierte Partie in der Finalserie. Der ECDC wollte sich den Matchball vor heimischem Publikum sichern. Der DSC und sein Coach Casey Fratkin wollten die Serie mit einem Sieg in der Maustadt ausgleichen. Die Indians mussten zudem auf den gesperrten Sam Verlest verzichten. Vor Spielbeginn gab es zudem eine äußerst gute Nachricht für alle Indians-Fans, die in Jubel ausbrachen: Playoff-Topscorer Markus Lillich wird auch in der kommenden Saison beim ECDC bleiben.

Memmingen ging mit Druck in die Partie und wollte den frühen Führungstreffer. Doch Timo Pielmeier und sein Team hielten stand. Die Niederbayern fanden ebenfalls Wege, die Indianer-Defensive und Justus Roth unter Druck zu setzen. Doch es blieb zunächst bei einem torlosen ersten Drittel. Erneut war es ein heißer Tanz. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe.

Nach der Pause ging es intensiv weiter. Es blieb spannend und packend. Beide Teams spielten fokussiert und kämpften um jede Scheibe. Doch auch im Mitteldrittel sollte keiner der beiden Kontrahenten zum Torerfolg kommen, weshalb es weiterhin beim 0:0 blieb.

Im letzten Drittel platzte dann der Knoten. Die Indianer legten nochmal eine Schippe drauf und machten den Sieg nun perfekt. Die Maustädter erhöhten gleich nach Wiederbeginn nochmals die Schlagzahl und zeigten erneut einen enormen Willen. Felix Brassard setzte den Startschuss. Der Kanadier beförderte die Scheibe zum 1:0 ins Netz und ließ den Hühnerberg erstmals jubeln. Keine zwei Minuten später bediente Eddy Homjakovs Markus Lillich, der zum 2:0 einnetzte. Ein Nackenschlag für die Gäste. Rund sieben Minuten vor Ende der Partie wurde es dann aber nochmals spannend.

Der DSC verkürzte auf 1:2. Petr Stloukal fälschte die Scheibe ab, was Hoffnung bei den Deggendorfern aufkeimen ließ. Doch der ECDC ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Kurz darauf eroberte Brett Ouderkirk die Scheibe und vollstreckte zum umjubelten 3:1 für Memmingen. Den Schlusspunkt setzte Milan Pfalzer. Sein Empty Net Goal zum 4:1 machte den Sieg in Spiel 4 endgültig perfekt.

Die Indians holten sich mit diesem Heimerfolg nun den Matchball in der Finalserie.

Damit ist das Team von Daniel Huhn nur noch einen Sieg entfernt vom großen Wurf. Bereits am Dienstag könnten die Indianer mit einem Sieg die Finalserie gewinnen. Der Gästeblock für diese Partie ist bereits ausverkauft. Spielbeginn in der Hitzkopf-Arena ist um 19:30 Uhr. Sollte der DSC gewinnen, würde es am Freitag um 18:00 in der Maustadt weitergehen.

Topscorer Lillich verlängert

Direkt vor dem Spiel konnten die Memminger ihren Fans noch eine weitere erfreuliche Nachricht überbringen. Mit Markus Lillich verlängerte der Topscorer der aktuellen Playoffs seinen Vertrag beim ECDC um ein weiteres Jahr. Der gebürtige Memminger geht damit in sein drittes Jahr im rot-weißen Trikot. Er kommt auf beachtliche 15 Treffer und 14 Assists in diesen Playoffs und ist damit ligaweiter Topscorer.

ECDC Memmingen vs Deggendorfer SC 4:1 (0:0/0:0/4:1)

Tore: 1:0 (44.) Brassard, 2:0 (46.) Lillich (Homjakovs, Brassard), 2:1 (54.) Stloukal (Humberstone, Bednar), 3:1 (55.) Ouderkirk (Spurgeon, Menner), 4:1 (57.) Pfalzer (Ouderkirk)

Strafminuten: Memmingen 6–Deggendorf 12

Zuschauer: 3700 (ausverkauft)