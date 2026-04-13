Matchpuck am Dienstag: Indians siegen in Spiel 5

Memmingen. (mfr/fl) Ein ganz wichtiger Sieg für die Indians: Spiel 5 gegen die Hannover Scorpions ging am Ende an den ECDC Memmingen.

Das Team von Daniel Huhn setzte sich mit 5:3 in der Wedemark durch und sicherte sich das Matchpuck-Spiel in der Halbfinalserie. Am Dienstag um 19:30 Uhr geht es am Hühnerberg weiter, mit einem Sieg stehen die Maustädter im Finale.

Coach Huhn setzte nochmals Impulse, indem die Sturmreihen für Spiel 5 in Mellendorf rotiert wurden. Im ersten Drittel schenkten sich beide Kontrahenten nichts. Beide Teams wollten den Führungstreffer und erspielten sich Gelegenheiten, gleichzeitig wurde aber wenig Risiko eingegangen. Das erste Drittel endete somit zunächst torlos.

Im Mitteldrittel ging es dann torreicher zur Sache. Die Scorpions gingen nach der Pause durch Jordan Knackstedt in Führung. Doch die Antwort der Indians folgte wenige Sekunden danach. Maxi Menner tankte sich durch und traf zum 1:1. Der ECDC war nun am Drücker, zwei Pfostenschüsse verhinderten die Führung. Erneut waren es dann aber die Gastgeber, die davonzogen. Allan McPherson und Nick Miglio stellten das Ergebnis, sehr glücklich aus Sicht der Hausherren, auf 3:1 für die Niedersachsen. Doch die Gegentreffer zeigten bei den Memmingern keinerlei Wirkung. Dominik Meisinger schoss kurz darauf den 2:3 Anschlusstreffer und Eddy Homjakovs sorgte einige Minuten später sogar für den 3:3 Ausgleich. Fortan waren es wieder die Indians, welche die Oberhand im Spiel behalten sollten.

Im letzten Drittel gingen die Maustädter dann verdient in Führung. Nikita Krymskiy markierte per Nachschuss das 4:3 für Memmingen. Der ECDC spielte nun abgeklärt und brachte die Partie über die Bühne. Justus Roth und die Defensive der Indianer hielten stand. Den Schlusspunkt setzte Markus Lillich: Sein Empty Net Goal zum 5:3 machte den Sieg in Spiel 5 endgültig perfekt. Damit holten sich die Indians ein erstes Entscheidungsspiel in der Halbfinalserie gegen die Scorpions.

Somit besteht schon am Dienstag die Chance, die Serie vor heimischem Publikum zu beenden. Gelingt dem ECDC der Sieg in Spiel 6, wäre der Finaleinzug perfekt. Andernfalls geht die Serie erneut zum finalen Showdown am Freitag zurück in die Wedemark. Zusammen mit den Fans soll der Sieg aber bereits am Hühnerberg gelingen. Spielbeginn in der ALPHA COOLING-Arena ist um 19:30 Uhr, das Stadion öffnet eine Stunde vorher. Tickets sind weiterhin im VVK verfügbar, Sitzplätze im Heimbereich sind aber bereits ausverkauft.

Hannover Scorpions vs ECDC Memmingen 3:5 (0:0/3:3/0:2)

Tore: 1:0 (23.) Knackstedt (Hauner, Drews), 1:1 (23.) Menner (Schubert, Kurz), 2:1 (29.) McPherson (Aquin, Vallerand), 3:1 (34.) Miglio (Kruminsch, Kirsch), 3:2 (34.) Meisinger (Verelst, Schubert), 3:3 (38.) Homjakovs (Brassard, Krymskiy), 3:4 (46.) Krymskiy (Ouderkirk, Meisinger), 3:5 (59.) Lillich (Meisinger)

Strafminuten: Hannover 4–Memmingen 8