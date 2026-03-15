Matchball Indians: Deutlicher Heimsieg am Freitag

Memmingen. (fl) Der ECDC Memmingen sicherte sich am Freitagabend den Matchball: Mit 9:2 gewann das Team von Coach Huhn deutlich gegen die KSW Leipzig IceFighters.

Somit besteht am Sonntag die Chance, den Viertelfinaleinzug perfekt zu machen. Rund 3200 Zuschauer sahen Spiel 3 am Hühnerberg.

Memmingen musste verletzungsbedingt auf Kevin Handschuh verzichten, Jayden Schubert pausierte. Dafür rückte Timo Gams ins Aufgebot. Im ersten Drittel blieb es wie in den Begegnungen zuvor sehr umkämpft und eng. Leipzig und die Indians erspielten sich Chancen. Die Gäste traten erneut körperlich präsent auf und verlangten den Indianern alles ab. Doch die Hausherren schlugen in diesem Drittel zweimal in Überzahl zu. Denis Fominych war zum 1:0 zur Stelle, Leon Fern schoss kurz vor der Pause das 2:0. Ein etwas glücklicher Zwischenstand aus Sicht der Indians.

Das Mitteldrittel ging zu Beginn an die IceFighters, die durch Tim Detig verkürzten und die Indians ordentlich unter Druck setzten. Doch gegen Mittel des Drittels wendete sich das Blatt. Tobi Meiers Treffer zum 3:1 ließ den Knoten platzen. Denis Fominych sorgte mit seinem 4:1 Sekunden später für den Doppelschlag. Der ECDC fand nun zu seinem Spiel und legte nach. Nikita Krymskiy vollendete in Unterzahl, Milan Pfalzer erzielte wenig später das 6:1 und die Messe war gelesen. Mit dieser deutlichen Führung ging es in die letzte Drittelpause.

Kurz nach Wiederbeginn war für Tyler Spurgeon das Spiel frühzeitig beendet. Nach einem vermeintlichen Stockstich beim Eröffnungsbully erhielt der Kapitän der Maustädter 5min plus eine Spieldauer und wird somit auch am Sonntag fehlen. Aber die Hausherren ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen und legten nochmal nach. Erneut in Unterzahl vollstreckte Milan Pfalzer zum 7:1, Sam Verelst markierte das 8:1, ehe Eddy Homjakovs das 9:1 in Überzahl besorgte. Der Treffer zum 2:9 für die IceFighters war der Schlusspunkt in Spiel 3. Damit holten sich die Memminger die Serienführung zurück und sicherten sich den Matchball.

Wie geht es weiter?

Am Sonntag haben die Indianer die Chance mit einem Sieg in Leipzig, den Einzug ins Viertelfinale perfekt zu machen. Spielbeginn im Kohlrabizirkus ist um 18:00 Uhr. Sollte in Spiel 4 keine Entscheidung fallen, kommt es zu einem letzten entscheidenden Spiel 5 am Dienstag um 19:30 Uhr am Hühnerberg. Ein mögliches Viertelfinale würde bereits am Freitag darauf starten, ein möglicher Gegner wären die Hannover Indians.

ECDC Memmingen vs KSW IceFighters Leipzig 9:2 (2:0/4:1/3:1)

Tore: 1:0 (13.) Fominych (Fern, Lillich, 5-4), 2:0 (17.) Fern (Lillich, Blake, 5-4), 2:1 (27.) Detig (Vantuch, Bauer), 3:1 (32.) Meier (Menner, Verelst), 4:1 (32.) Fominych (Blake, Lillich), 5:1 (34.) Krymskiy (Meier, Meisinger, 4-5), 6:1 (39.) Pfalzer (Krymskiy, Verlest), 7:1 (45.) Pfalzer (Fominych, 4-5), 8:1 (46.) Verelst (Pflazer), 9:1 (57.) Homjakovs (Svedlund, Ouderkirk, 5-4), 9:2 (57.) Mantsch (Vantuch)

Strafminuten: Memmingen 35–Leipzig 12

Zuschauer: 3167