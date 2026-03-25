Matchball: ECDC dreht intensive Partie im Schlussdrittel

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen sicherte sich am Dienstagabend den Matchball gegen die Hannover Indians.

Ein intensives und packendes Spiel 3 am Hühnerberg ging am Ende mit 6:3 an den ECDC Memmingen. Über 2220 Zuschauer verfolgten die Partie in der ALPHA COOLING-Arena. Am Freitag geht es erneut an den Pferdeturm, mit der Chance die Serie zu beenden.

Die Memminger Indians wollten sich mit einem Sieg in Spiel 3 den Matchball in der Serie sichern. Die Hannover Indians hingegen waren bestrebt, mit einem Erfolg in der Maustadt die Serie offenzuhalten. Den Nord-Indianern gelang ein guter Start in Spiel 3. Brent Aubin brachte die Gäste vom Pferdeturm früh mit 1:0 in Führung. Keine drei Minuten später folgte der zweite Treffer für den EC Hannover. Fedor Kolupaylo traf zum 2:0. Der ECDC fand zunächst nicht zu seinem Spiel, erspielte sich aber nach und nach mehrere gute Chancen. Der Anschlusstreffer fiel vor der Pause. Linus Svedlund bediente Felix Brassard, der im Alleingang zum 1:2 abschloss.

Im Mitteldrittel schlugen die Hannoveraner zu: Erneut war es Fedor Kolupaylo, der die Scheibe zum 3:1 ins Tor der Hausherren lenkte. Es blieb eine intensive Begegnung. Wichtig war, dass die Memminger rund drei Minuten vor der Pause nochmals zum Torerfolg kamen. Connor Blake versenkte in Überzahl zum wichtigen 2:3 und brachte die Rot-Weißen zurück ins Spiel.

Im letzten Drittel setzten die Maustädter alles daran, die Partie zu drehen. Doch dieses Vorhaben wurde zunächst ausgebremst. Eine Matchstrafe gegen Milan Pfalzer brachte dem EC Hannover die große Gelegenheit, die Führung in Überzahl auszubauen und für eine mögliche Vorentscheidung zu sorgen. Doch das Unterzahlspiel des ECDC funktionierte erneut hervorragend. Die Krönung war der Ausgleich in Unterzahl. Nikita Krymskiy traf abgezockt zum 3:3 und verwandelte den Hühnerberg nun vollends in einen Hexenkessel. Fortan drückten fast nur noch die Hausherren, die dann auch verdient erstmals in Führung gingen und das Spiel vollends drehten. Markus Lillich setzte sich sehenswert gegen mehrere Gästespieler durch und schloss zum 4:3 für Memmingen ab. Den Sieg ließen sich die Indians dann auch nicht mehr nehmen. Der Treffer von Denis Fominych zum 5:3 wurde als technisches Tor gewertet, Felix Brassard machte mit seinem Empty Net Goal zum 6:3 den Deckel in Spiel 3 drauf. Dank einer erneut starken Willensleistung des Teams von Daniel Huhn konnte somit der Matchball gesichert werden.

Mit dem Serienstand von 3:0 treten die Maustädter am Freitag erneut in Niedersachsen an. Spielbeginn am Pferdeturm ist um 20:00 Uhr. Sollte der ECDC Memmingen gewinnen, endet die Serie mit einem Sweep der Indians in der Best-of-Seven-Serie, was zugleich der Halbfinaleinzug bedeuten würde. Im Falle einer Niederlage geht es am Sonntag am Hühnerberg um 18:30 Uhr weiter. Das Team von Daniel Huhn wird am Mittwoch erst einmal einen wohlverdienten Ruhetag einlegen, ehe am Donnerstag die Anreise nach Hannover folgt. Restplätz im Fanbus an den Pferdeturm sind noch erhältlich.

ECDC Memmingen vs EC Hannover Indians 6:3 (1:2/1:1/4:0)

Tore: 0:1 (3.) Aubin (Kolupaylo, Moser), 2:0 (6.) Kolupaylo, 1:2 (19.) Brassard (Svedlund, Meisinger), 1:3 (26.) Kolupaylo (Moser, Möller), 2:3 (37.) Blake (Fern, Fominych, 5-4), 3:3 (46.) Krymskiy (Svedlund, Fern, 4-5), 4:3 (54.) Lillich (Fominych, Homjakovs), 5:3 (59.) Fomiynch (Lillich, Roth), 6:3 (59.) Brassard (Meisinger, Spurgeon)

Strafminuten: Memmingen 29–Hannover 8

Zuschauer: 2226