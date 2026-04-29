Matchball abgewehrt: Indians wollen am Freitag siegen

Memmingen (fl). Spiel 5 der Finalserie zwischen dem ECDC Memmingen und dem Deggendorfer SC endete mit einem Sieg für die Niederbayern.

Die Indians unterlagen dem DSC am Ende mit 1:6. Damit kehrt die Serie am Freitag zurück nach Memmingen, wo um 18 Uhr in der ALPHA COOLING-Arena Spiel 6 stattfindet.

Coach Huhn änderte nichts an der Aufstellung im Vergleich zum Sonntagsspiel. Für die Indians war es der erste Matchball, für den DSC hingegen ein Do-or-Die-Spiel. Beide Teams gingen von Spielbeginn an in die Vollen. Den Indianern gelang zudem der erste Treffer des Abends. Brett Ouderkirk war zum 1:0 zur Stelle. Doch die Hausherren glichen kurze Zeit später aus. In Überzahl traf Marco Baßler zum 1:1. Fortan war der DSC offensiv etwas zielstrebiger und ging noch vor der Pause durch Verteidiger Niklas Heinzinger in Führung.

Auch nach der Drittelpause gelang Memmingen an diesem Abend relativ wenig. Eine vierminütige Überzahl konnte nicht genutzt werden. Daraufhin war es die Heimmannschaft, welche die Führung im Mitteldrittel ausbaute. Dylan Jackson und Harrison Roy sorgten für einen 4:1 Pausenstand und die Vorentscheidung.

Der Schlussabschnitt ging ebenfalls an den DSC. Die Indianer fanden an diesem Abend keine Mittel, um die Begegnung an sich zu reißen. Zudem erhielt Timo Gams fünf Minuten plus Spieldauer nach einem Check gegen Curtis Leinweber. Die Niederbayern erhöhten in Überzahl am Ende noch auf 6:1 und brachten die Begegnung nach Hause. In der Final-Serie lautet der Spielstand nun 2:3, noch immer ist der ECDC in Front.

Damit kehrt die Finalserie erneut zurück in die Maustadt. Am Freitag gibt es den zweiten Matchball für den ECDC vor heimischen Publikum. Spielbeginn in der ALPHA COOLING-Arena ist aufgrund des Feiertages bereits um 18:00 Uhr. Der Kartenvorverkauf startet am Mittwochabend, die Partie wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausverkauft sein. Eine Abendkasse wird nur bei Bedarf angeboten.

Deggendorfer SC vs ECDC Memmingen 6:1 (2:1/2:0/2:0)

Tore: 0:1 (11.) Ouderkirk (Spurgeon), 1:1 (13.) Baßler (Hafenrichter, Humberstone, 5-4), 2:1 (19.) Heinzinger (Jackson T., Jackson D.), 3:1 (30.) Jackson D. (Stloukal, Jackson T.), 4:1 (32.) Roy (Jackson T., Jackson D.), 5:1 (54.) Jackson D. (Stloukal, Roy, 5-3), 6:1 (56.) Stloukal (5-4)

Strafminuten: Deggendorf 20–Memmingen 47