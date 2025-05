Marvin Wucher verlÃ¤ngert seinen Vertrag bei den Islanders erneut

Lindau. (EVL) Im letzten Heimspiel der Saison 2024/2025, dem Playoff-Achtelfinale gegen die Hannover Scorpions, als Lindauer Eigengewächs schon die 250 Oberliga-Spiele für die EV Lindau Islanders geknackt, verlängert Marvin Wucher bei seinem Heimatverein um eine weitere Spielzeit.

Dabei wird der Allrounder weiterhin mit der Nummer 71 auf seinem Trikot auflaufen.

Der gebürtige Lindauer, der seine Eishockeylaufbahn im Jugendbereich beim EV Lindau startete, stand erstmals in der Saison 2017/2018 im Kader der Seniorenmannschaft der EV Lindau Islanders. Marvin Wucher spielte nach den Spielzeiten 2017/2018 bis 2019/2020, in denen er als U20-Spieler nach und nach immer mehr Einsatzzeiten im Oberligateam bekam, nun seine schon fünfte volle Spielzeit im Oberligakader der EV Lindau Islanders und geht jetzt in die sechste Saison bei seinem Heimatverein.

Marvin ist weiterhin vorrangig im Sturm eingesetzt, kann im Notfall aber auch als Verteidiger aushelfen, also ein absoluter Allrounder und Teamplayer. Alles, was er macht, geschieht mit vollem Einsatz. Der Stürmer ist mit seinen 25 Jahren zudem einer der Spieler im Kader der Inselstädter, der den „Dualen Weg“ aus Arbeit und Oberliga-Eishockey seinen Teamkollegen mit vollem Herzen vorlebt. Zudem absolviert er aktuell auch noch ein Studium und will dieses Studium, wie auch im Sport, bestmöglich abschließen.

Mit diesem Weg sehen die Islanders seit Jahren auch ihre Chance, junge Spieler mit Perspektive an den Bodensee zu holen und sie hier im persönlichen und sportlichen Bereich weiterzubringen.

In der Historie der Rekordspieler ist Marvin Wucher mit seinem 250. Spiel für die EV Lindau Islanders schon an sechster Stelle. Durch die Verlängerung seines Kontraktes möchte er mit vielen weiteren erfolgreichen Einsätzen die vorderen Plätze in dieser Rangliste angreifen.

Stimmen

Milo Markovic: „Marvin ist bereits seit Jahren ein fester Bestandteil der Mannschaft. Er ist sich nie zu schade, sich für die Mannschaft aufzuopfern, indem er sich in gegnerische Schüsse wirft. Er ist ein absoluter Teamplayer und wichtig für das Team“

Marvin Wucher: „Ich bin sehr stolz, weiterhin für meinen Heimatverein auflaufen zu dürfen. Wir als Team wollen gemeinsam den nächsten Schritt gehen.“

Kaderstatus 2025|2026 zum 00.00.2025

Tor: Daniel Filimonow (neu: Lausitzer Füchse/DEL2), Keanu Salmik (neu: Stuttgart Rebels/OLS),

Verteidigung: Fabian Baßler (Vertrag verlängert), Patrick Raaf-Effertz (hat Vertrag), Steffen Tölzer (hat Vertrag),

Sturm: Valentin Busch (Vertrag verlängert), Eetu Elo (neu: Saale Bulls/OLN), Andreas Farny (Vertrag verlängert), Dominik Grafenthin (neu: Lausitzer Füchse/DEL2), Žan Jezovšek (Vertrag verlängert), Marcus Marsall (Vertrag verlängert), Damian Schneider (hat Vertrag), Nico Strodel (Vertrag verlängert), Marvin Wucher (Vertrag verlängert).

Trainer: Michael Baindl (hat Vertrag – vorzeitig verlängert)

