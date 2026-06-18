Marvin Wucher sagt Servus!

Lindau. (EVL) Nach neun Spielzeiten, 301 Pflichtspielen und unzähligen Momenten voller Einsatz, Leidenschaft und Teamgeist endet bei den EV Lindau Islanders ein ganz besonderes Kapitel: Marvin Wucher, die Nummer 71, Lindauer Eigengewächs und echtes Gesicht unseres Vereins, beendet seine semiprofessionelle Eishockeylaufbahn.

Der 26 Jahre alte Stürmer hat ein attraktives berufliches Angebot seines Arbeitgebers erhalten, das mit mehr Verantwortung verbunden ist und einen wichtigen nächsten Schritt auf seinem beruflichen Weg darstellt. Diese neue Position und ein zusätzliches Studium, welches Wuchers Aufmerksamkeit unabhängig von seinem Job zusätzlich fordert, lässt den zeitlichen und körperlichen Aufwand für semiprofessionelles Eishockey in der bisherigen Form leider nicht mehr zu. Eine Entscheidung, die Marvin Wucher sich alles andere als leicht gemacht hat, die aber den konsequenten und durchdachten dualen Weg widerspiegelt, für den der Standort Lindau seit vielen Jahren steht.

Marvin Wucher ist ein Kind dieser Stadt und dieses Vereins. Seine Eishockeylaufbahn begann im Nachwuchs des EV Lindau, wo er früh durch Einsatzbereitschaft, Lernwillen und Teamfähigkeit auffiel. In der Saison 2017/2018 trug er erstmals das Trikot der Seniorenmannschaft und arbeitete sich in den darauffolgenden Jahren – damals noch als U20-Spieler – Schritt für Schritt zu einem festen Bestandteil des Oberligateams nach oben.

Insgesamt 301 Spiele in der Oberliga und neun Spielzeiten im Dress der Islanders sprechen eine klare Sprache. Wucher war dabei nie nur auf eine Rolle beschränkt: vorrangig im Sturm eingesetzt, stand er jederzeit bereit, im Notfall auch in der Verteidigung auszuhelfen. Ein echter Allrounder, auf den sich Trainer und Mitspieler immer verlassen konnten. Alles, was Marvin tat, geschah mit 100 Prozent Einsatz, mit Leidenschaft für das Spiel und mit unbedingtem Willen, dem Team zu helfen.

Besonders wertvoll war Marvin jedoch nicht nur auf dem Eis. Er war ein wichtiger Teil der Kabine, jemand, der sich für keine Aufgabe zu schade war, Verantwortung übernahm und junge und neue Spieler mitnahm. In seiner letzten Saison wurde dieses Engagement folgerichtig honoriert: Marvin Wucher trug das „A“ auf der Brust und war einer der Assistant Captains der EV Lindau Islanders – eine Auszeichnung, die seinen Stellenwert innerhalb der Mannschaft eindrucksvoll unterstrich.

Sein Weg zeigt einmal mehr, wie wichtig und richtig der duale Weg in Lindau ist. Eine solide berufliche Basis zu schaffen und gleichzeitig leistungsorientiert Eishockey zu spielen, ist kein Widerspruch – sondern weiterhin ein Modell mit Zukunft. Dass Marvin Wucher nun selbstbewusst und gut vorbereitet den nächsten Schritt nach dem aktiven Eishockey geht, ist auch ein Beleg dafür, dass dieser Weg Früchte trägt.

Die EV Lindau Islanders bedanken sich bei Marvin Wucher für seinen außergewöhnlichen Einsatz, seine langjährige Loyalität sowie seinen vorbildlichen Teamgeist und seine tiefe Identifikation mit dem Verein. Als echtes Lindauer Eigengewächs war und ist er ein Islander – sowohl auf dem Eis als auch abseits davon.

Für seinen weiteren beruflichen wie privaten Lebensweg wünschen die EV Lindau Islanders Marvin Wucher alles Gute und viel Erfolg. Die Türen der BPM-Arena stehen ihm jederzeit offen, und der Verein freut sich über jeden Besuch bei den Heimspielen „seiner“ Islanders. Der Stürmer bleibt dem Eishockeysport wahrscheinlich erhalten, jedoch auf einem Niveau mit geringerem Zeitaufwand.

Stimmen

Marc Hindelang: Wir alle hätten uns gewünscht, dass Marvin noch mindestens zehn Jahre auf dem Eis für uns aufläuft. Aber so sehr wir das Karriereende bedauern, so sehr freuen und verstehen wir natürlich den Weg, den er jetzt geht, weil es eine Lebensentscheidung ist. Für die Kabine ist Marvins Abschied der größtmögliche Verlust, denn er ist der Teamspieler schlechthin, dessen Abwesenheit die Mannschaft spüren wird und erst einmal kompensieren muss. Denn er ist der Typ Spieler und Mensch, den jeder Verein, jede Mannschaft in seinen Reihen wissen will. Jetzt steht aber der berufliche Werdegang im Vordergrund, für den wir ihm den bestmöglichen Erfolg wünschen.

Milo Markovic: „Marvin ist mir in den gemeinsamen vier Jahren sehr ans Herz gewachsen. Insbesondere seine Entwicklung vom jungen schüchternen Spieler zum Leader in der Kabine hat mir sehr imponiert. Viele beurteilen Spieler nach Punkten, was allerdings nicht gesehen wird, sind die geblockten Schüsse, das Herzblut, welches reingesteckt wird, und auch die Bereitschaft, jederzeit für die Mannschaft auf und abseits des Eises alles zu tun. Solche Spieler sind äußerst selten und daher für die Mannschaft enorm wichtig. Ich habe ein weinendes und ein lachendes Auge. Das weinende wird Marvin in der täglichen Arbeit vermissen, das lachende freut sich enorm für den Menschen und diese berufliche Chance. Ich wünsche Marvin nur das Beste. Bei mir jederzeit willkommen!“

Marvin Wucher: „Neun Jahre im Trikot des EVL gehen für mich zu Ende. Der EV Lindau war für mich nie nur ein Verein. Er war über all die Jahre ein fester Bestandteil in meinem Leben. Hier bin ich als Spieler und als Mensch gewachsen, habe Freundschaften geschlossen, Höhen erlebt und auch schwierige Momente durchgestanden. All das hat mich geprägt. Für mich als Lindauer war es immer etwas Besonderes, das Trikot meines Heimatvereins tragen zu dürfen. Die Verbindung zum EVL zieht sich in meiner Familie über Generationen hinweg. Deshalb bedeutet es mir unglaublich viel, selbst Teil dieser besonderen Zeit gewesen zu sein und meinen Beitrag dazu geleistet zu haben. Wenn ich auf die vergangenen Jahre zurückblicke, stehen nicht Ergebnisse und Spiele im Vordergrund. Viel mehr sind es die Menschen, welchen ich an dieser Stelle danken möchte. Meiner Familie, meinen Mitspieler, Trainer, Betreuer, Ehrenamtlichen und alle, die im Hintergrund dafür sorgen, dass dieser Verein lebt. Ohne euch wären diese Jahre nicht dieselben gewesen. Dafür bin ich von Herzen dankbar. Ein großes Dankeschön gilt auch unseren Fans. Vor euch spielen zu dürfen, die Unterstützung auf und neben dem Eis zu spüren und gemeinsam emotionale Momente zu erleben, war immer etwas, dass mich mit Stolz erfüllt hat. Die Entscheidung, meine Zeit im semiprofessionellen Eishockey zu beenden, ist mir nicht leichtgefallen. Nach vielen Gesprächen und Überlegungen habe ich mich jedoch dazu entschieden, den Fokus künftig stärker auf meine berufliche Zukunft zu legen und dort den nächsten Schritt zu gehen. Danke für neun unvergessliche Jahre. Wir sehen uns bald wieder im Stadion.“

184 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro