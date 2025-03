Marvin Wucher bestreitet 250. Spiel fÃ¼r die EV Lindau Islanders

Lindau. (EVL) Jubiläum bei den Islanders: Marvin Wucher lief am Sonntag (09. März 2025), beim zweiten Playoff-Heimspiel gegen die Hannover Scorpions, zum 250. Spiel für die EV Lindau Islanders auf.

Diese Zahl beeindruckt, wenn man bedenkt, dass Marvin Wucher erst 24 Jahre alt ist und schon in seiner achten Spielzeit in Lindau auf dem Eis steht.

„Marvin ist seit klein auf ein Eishockeyspieler, der immer alles gibt. Er ist das Musterbeispiel eines Teamspielers. Wir sind stolz darauf, dass er für die Islanders spielt“, erklärt Marc Hindelang, Präsident der EV Lindau Islanders. Milo Markovic, Sportlicher Leiter der Islanders, ergänzt: „Mich freut es das ein Eigengewächs trotz jungen Alters bereits so viele Spiele in der Oberliga absolviert hat. Marvin ist jemand der sich stets mit großer Leidenschaft auszeichnet. Für viele Kinder in unserem Nachwuchs ist er daher ein großes Vorbild.“

Der gebürtige Lindauer, der seine Eishockeylaufbahn im Jugendbereich beim EV Lindau startete, stand erstmals in der Saison 2017/2018 im Kader der Seniorenmannschaft der EV Lindau Islanders. Marvin Wucher spielte nach den Spielzeiten 2017/2018 bis 2019/2020, in denen er als U20-Spieler nach und nach immer mehr Einsatzzeiten im Oberligateam bekam, nun seine schon fünfte volle Spielzeit im Oberligakader der EV Lindau Islanders.

Marvin ist weiterhin vorrangig im Sturm eingesetzt, kann im Notfall aber auch als Verteidiger aushelfen. Alles, was er macht, geschieht mit vollem Einsatz. Der Stürmer ist mit seinen 24 Jahren zudem einer der Spieler im Kader der Inselstädter, der den „Dualen Weg“ aus Arbeit und Oberliga-Eishockey seinen Teamkollegen mit vollem Herzen vorlebt. Zudem absolviert er aktuell auch noch ein Studium und will dieses Studium, wie auch im Sport, bestmöglich abschließen.

Mit diesem Weg sehen die Islanders seit Jahren auch ihre Chance, junge Spieler mit Perspektive an den Bodensee zu holen und sie hier im persönlichen und sportlichen Bereich weiterzubringen.

In der Historie der Rekordspieler ist Marvin Wucher mit seinem 250. Spiel für die EV Lindau Islanders nun an sechster Stelle.

Geehrt für seine 250 Spiele wurde Marvin Wucher vor dem Spiel gegen die Hannover Scorpions von EVL-Präsident Marc Hindelang (links) und Marketingvorstand Patrick Meier (rechts).

