Marvin, Corvin und Robin bleiben! Lindau Islanders setzen weiter auf die „Wucher-Brothers“

Lindau. (EVL) Drei auf einen Streich: Der schon gut gefüllte und besetzte Kader der EV Lindau Islanders für die Saison 23/24 nimmt immer mehr Konturen an.

Mit der Verlängerung der Verträge von Marvin, Corvin und Robin Wucher hat der Kader der Lindauer schon die Größe von 16 Spielern, wenngleich auch noch die ein oder anderen Positionen zu besetzen sind. Die Eigengewächse der Lindauer werden weiterhin mit ihren Stammnummern auflaufen. Marvin mit der Nummer 71, Corvin mit der 16 und auch Robin wird bei seiner Nummer 18 bleiben. Die Kontrakte der drei Spieler wurden um jeweils eine Saison verlängert.

„Diese Vertragsverlängerungen sind ein wichtiges Zeichen, denn einerseits haben wir weiterhin drei Lindauer Spieler, die sich voll und ganz mit den Islanders identifizieren im Kader. Auf der anderen Seite ist es gut für die Altersstruktur der Mannschaft, so viele junge, oberligataugliche Spieler wie möglich im Kader zu haben“, sagte der Präsident der EV Lindau Islanders, Marc Hindelang. Und weiter: „Damit sind wir auch für die neue Regelung gewappnet, dass nur noch 15 Spieler über 23 Jahren auf dem Spielbericht aufgeführt sein dürfen.“

So klar wie die Verlängerungen der drei waschechten Lindauer Eigengewächse scheinen, ist es nicht. Denn aufgrund ihrer privaten und beruflichen Zukunft und deren Pläne im Eishockeysport, kann man nicht selbstverständlich davon ausgehen, dass die Spieler einen Vertrag auf Lebenszeit haben und eine Unterschrift deshalb Formsache ist. Auch wenn dem Trio der Heimatverein natürlich sehr am Herzen liegt und sie immer alles dafür geben.

Da die Zwillinge Robin und Corvin nun ein Studium im benachbarten Vorarlberg begonnen haben und Marvin nach seiner Ausbildung bei einer Bank per Fernstudium seinen weiteren Bildungsweg angeht, konnten die Verlängerungen unter Dach und Fach gebracht werden. So freut sich der Sportliche Leiter Milo Markovic über die Verlängerung der Geschwister und die Signalwirkung, die es in die Nachwuchsmannschaften der Lindauer gibt: „In meinen Augen ist es wichtig, dass Spieler aus dem eigenen Nachwuchs eingebunden werden. Zudem sind sie für die Nachwuchsspieler ein Vorbild, dass man es mit harter Arbeit in die Oberliga schaffen kann.“

Für Marvin Wucher geht es nach den Spielzeiten 2017/2018 bis 2019/2020, in denen er als U20-Spieler nach und nach immer mehr Einsatzzeiten im Oberligateam bekam, nun in seine vierte volle Spielzeit im Oberligakader der EV Lindau Islanders. Bisher bestritt das Lindauer Eigengewächs für seinen Heimatverein 166 Spiele in der Oberliga. Marvin wird weiterhin vorrangig im Sturm eingesetzt werden, kann im Notfall aber auch als Verteidiger aushelfen. Für die Zwillinge Corvin (Stürmer) und Robin (Verteidiger) geht es in ihre dritte volle Saison im Seniorenbereich. Beide sollten in der „Covid-Saison“ 20/21 langsam an das Oberliganiveau herangeführt werden, durch die Verletzungen und Veränderungen im Kader der Lindauer während der Saison kamen die beiden aber zu mehr Spielanteilen als ursprünglich geplant. Zuletzt zeigten die Zwillinge in den eingesetzten Reihen immer ihre Leistung und den entsprechenden Einsatz. Und wollen dies in der neuen Saison auch wieder unter Beweis stellen.

Kaderstatus 2023|2024 zum 12.05.2023

Tor: Dieter Geidl (Neu: ESV Kaufbeuren)

Verteidigung: Eric Bergen (Vertrag verlängert), Raphael Grünholz (Vertrag verlängert), Maximilian Miller (Neu: Höchstadt Alligators) Patrick Raaf-Effertz (Vertrag verlängert), Daniel Stiefenhofer (Vertrag verlängert), Robin Wucher (Vertrag verlängert)

Sturm: Alexander Dosch (Vertrag verlängert), Andreas Farny (Vertrag verlängert), Marc Hofmann (Vertrag verlängert), Vincenz Mayer, Damian Schneider, Walker Sommer (Neu: HC Landsberg Riverkings), Nicolas Strodel (Neu: HC Landsberg Riverkings), Corvin Wucher (Vertrag verlängert), Marvin Wucher (Vertrag verlängert)

Trainer: John Sicinski (Vertrag verlängert)

