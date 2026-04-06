Martin Reder neue Nummer 2 im Linzer Tor

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz berufen Martin Reder für die kommende Saison fix in die Kampfmannschaft.

Der gebürtige Marchtrenker und Absolvent der eigenen Eishockey-Akademie wird die neue Nummer 2 im Tor der Oberösterreicher.

Nach vier Jahren mit ihrem eingespielten Goalie-Duo leiten die Steinbach Black Wings Linz zur Saison 2026/27 auch auf dieser Schlüsselposition die Zukunft ein. Mit Martin Reder steigt ein Eigengewächs fix in den Kader der Kampfmannschaft auf und wird die neue Nummer 2 zwischen den Pfosten. Der 20-Jährige gilt als eines der größten Rohdiamanten im österreichischen Eishockey. Geschliffen wurde er in den vergangenen beiden Jahren durch die tägliche Arbeit mit Goalie-Trainer und Scout der Florida Panthers, Jürgen Penker.

Davor durchlief er, nachdem er in Wels seine ersten Schritte am Eis machte, seit seinem achten Lebensjahr den Nachwuchs der Stahlstädter. Mit seinen zwei Metern Körpergröße deckt der gebürtige Marchtrenker das Tor von Natur aus optimal ab. Dreimal durfte der Linksfänger seine Gardemaße bereits auf höchstem Niveau unter Beweis stellen: Nach seinem überragenden Debüt im vergangenen Jahr beim damaligen Tabellenführer in Székesfehérvár stand er in der abgelaufenen Spielzeit auch gegen die Topteams aus Laibach und Salzburg auf dem Eis. Beim vierfachen Meister musste der Youngster zur Halbzeit übernehmen, entschärfte in 25 Minuten alle 17 Schüsse und blieb dabei ohne Gegentor. Insgesamt weist Reder aus diesen drei Einsätzen eine starke Fangquote von exakt 90 Prozent sowie einen Gegentorschnitt von 2,91 auf. Außerdem durfte er mit der U20-Auswahl sein Heimatland zweimal bei den World Juniors Division 1A vertreten.

Die Steinbach Black Wings Linz freuen sich sehr, mit Martin Reder einen weiteren Eigenbauspieler in der win2day ICE Hockey League zu etablieren.

Kader Saison 2026/27 (Stand 6. April 2026)

Tor: Martin Reder

Verteidigung: Gerd Kragl, Patrick Söllinger, Greg Moro, Niklas Würschl, Luis Lindner

Angriff: Brian Lebler, Emil Romig, Shawn St-Amant, Julian Pusnik, Henrik Neubauer

Trainer: Philipp Lukas, Mark Szücs, Jürgen Penker, Matej Hocevar

Abgänge: Sean Collins, Ken Ograjensek, Ryan MacKinnon, Tim Geifes, Rasmus Tirronen, Thomas Höneckl, Andreas Kristler