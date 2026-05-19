Martin Mayer will sich in der Oberliga mit dem EC Peiting durchsetzen

Peiting. (PM ECP) Heute begrüßt der ECP einen neuen Wilden in der Verteidigung. Martin Mayer wird unser Team zur neuen Saison verstärken.

Der 18-Jährige durchlief die Nachwuchsausbildung der Starbulls Rosenheim und kam bisher in der DNL der U20 Mannschaft zum Einsatz. Nun wagt der Verteidiger den Schritt in den Profibereich des Eishockeys und möchte sich in der Oberliga durchsetzen. Auch für die Jugendnationalmannschaften der U16 und U17 war Martin bereits im Einsatz.

Sportlicher Leiter Gordon Borberg zur Verpflichtung: „Mit Martin Mayer bekommen wir einen jungen und hungrigen Spieler in unser Team der uns Breite verleihen wird. Neben den Etablierten Spielern wird er sich gut entwickeln können und mit seiner Schnelligkeit und Physis bringt er das in die Mannschaft was wir suchen. Wir freuen uns dass wir Martin von uns überzeugen konnten und freuen uns schon darauf Ihn in Aktion zu sehen“.