Martin Heinisch stÃ¼rmt fÃ¼r die Wild Lions

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg hat knapp drei Wochen vor Beginn der Abstiegsrunde eine dringend notwendige VerstÃ¤rkung fÃ¼r den Angriff gefunden.

Der Eishockey-Bayernligist vermeldet die Verpflichtung von Martin Heinisch, der unter anderem sieben Jahre erfolgreich fÃ¼r die Blue Devils Weiden auf Punktejagd ging und nun den Wild Lions mit seiner TorgefÃ¤hrlichkeit und Erfahrung helfen soll.

Der 40-jÃ¤hrige gebÃ¼rtige Tscheche mit deutschem Pass hatte noch in der vorigen Saison fÃ¼r die Dorfener Eispiraten (Landesliga) in 31 Partien 66 Scorerpunkte erzielt. Bekannt wurde Heinisch vielen Eishockeyinteressierten durch sein langjÃ¤hriges Engagement in der Oberliga, wo er fÃ¼r die Weidener Blue Devils, dem Deggendorfer EC und HÃ¶chstadt insgesamt 347 Oberligapartien bestritt mit 424 Scorerpunkten. Dazu stehen 188 Spiele in der DEL2 fÃ¼r Crimmitschau mit 117 Punkten. Der wuchtige Angreifer (189 cm, 88 kg) kam in jÃ¼ngeren Jahren auÃŸerdem in der tschechischen Extraliga auf 113 EinsÃ¤tze fÃ¼r Litvinov.

Ambergs Sportlicher Leiter Chris Spanger zeigt sich erleichtert ob dieser VerstÃ¤rkung: â€žIch kenne Martin seit seiner Zeit in Weiden. Mit seiner enormen Erfahrung wird er uns in der Abstiegsrunde ganz sicher weiterhelfenâ€œ. Ob Heinisch an diesem Wochenende schon zum Einsatz kommt, ist eher unwahrscheinlich. Der Spieler selbst freut sich jedenfalls Ã¼ber seine Aufgabe: â€žKlar, ich will Amberg einfach helfen in der Liga zu bleiben. Ich kenne viele der Spieler und will nochmal Eishockey spielen, weil ich den Sport einfach liebeâ€œ, so Martin Heinisch Ã¼ber die Fortsetzung seiner aktiven Laufbahn. Er wird beim ERSC das Trikot mit der RÃ¼ckennummer 12 erhalten.

Zum Hauptrundenabschluss kommt Kempten

Sharks mit dem besten TorjÃ¤ger der Liga

Am Sonntag steht in der Eishockey-Bayernliga der letzte Spieltag der Hauptrunde auf dem Programm. Der ERSC Amberg erwartet hierbei um 18 Uhr die Sharks des ESC Kempten. Diese hatten vor diesem Wochenende den dritten Rang der Tabelle inne, der zur direkten Playoff-Teilnahme berechtigt.

Am Freitag empfing Coach Sven Curmann mit seinem Team den TabellenfÃ¼hrer aus Schweinfurt wÃ¤hrend Amberg in Grafing beim EHC Klostersee anzutreten hatte. In der AuswÃ¤rtstabelle belegen die Sharks den 6.Rang, holten aus 14 Partien 23 Punkte. Die letzten beiden Gastspiele brachten eine 2:8-Niederlage in KÃ¶nigsbrunn und einen 5:3-Erfolg in Klostersee. Das Hinspiel gegen Amberg endete mit einem 8:5-Sieg der Kemptener, wobei der ERSC das Schlussdrittel mit 4:2 fÃ¼r sich entschied. Aus dem kompakten ESC-Team ragt ein Akteur besonders heraus: Der kanadische Angreifer Kevin Hu ist mit 38 Treffern der mit deutlichem Abstand erfolgreichste TorschÃ¼tze der gesamten Bayernliga und der Garant fÃ¼r Punkte bei den Sharks. Wichtige LeistungstrÃ¤ger sind auÃŸerdem Filip Kokoska (47 Vorlagen) und Tomas Kulhanek, mit denen kÃ¼rzlich auch die VertrÃ¤ge vorzeitig verlÃ¤ngert wurden.

Der ERSC ist seit einigen Wochen Schlusslicht in der Tabelle. Das lag vor allem auch daran, dass wÃ¤hrend der Hauptrunde nur zwei Siege vor heimischen Publikum erreicht wurden. Mittlerweile legen Coach Christian Zessack und sein Team den Fokus ganz auf die Abstiegsrunde und den Klassenerhalt, was auch der Sportliche Leiter Chris Spanger bestÃ¤tigt: â€žWichtig ist momentan, dass es keine weiteren verletzungs- oder krankheitsbedingten AusfÃ¤lle mehr gibt. Die Jungs arbeiten gut im Training. Wenn das Team durch gute Leistungen â€“ wie am letzten Wochenende â€“ zusÃ¤tzlich mehr Selbstvertrauen bekommt, ist das nur zu begrÃ¼ÃŸenâ€œ. Deshalb steht auch zum Abschluss der Hauptrunde gegen Kempten das Auftreten und die Leistung im Vordergrund. Personell ist Stand Freitagmittag keine Ã„nderung zu erwarten.

Die Abstiegsrunde findet in der Zeit vom 13.Februar bis 1.MÃ¤rz in zwei Gruppen statt, mit den nachfolgenden Einteilungen.

Gruppe A: Platz 9 (bzw. bester Verlierer Pre-Playoffs), PlÃ¤tze 11, 13 und 15.

Gruppe B: Platz 10 (bzw. zweitbester Verlierer Pre-Playoffs), PlÃ¤tze 12, 14 und 16.

