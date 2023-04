Martin Heinisch für 300 Spiele geehrt

Weiden. (PM Blue Devils) Nach der gewonnen Play-off-Serie gegen die Hannover Indians hatte Martin Heinisch dreierlei Gründe zum Jubeln: Zweiter “Sweep” in Folge, lupenreiner...

Weiden. (PM Blue Devils) Nach der gewonnen Play-off-Serie gegen die Hannover Indians hatte Martin Heinisch dreierlei Gründe zum Jubeln: Zweiter “Sweep” in Folge, lupenreiner Hattrick im ersten Drittel und das 300. Pflichtspiel im Trikot der Blue Devils Weiden.

Für diesen Meilenstein wurde der sympathische Deutsch-Tscheche vor dem ersten Halbfinalspiel gegen die Saale Bulls Halle geehrt.

Heinisch, der am Gründonnerstag seinen 38. Geburtstag feierte, wechselte zur Saison 2016/17 von den Eispiraten Crimmitschau (DEL2) in die Max-Reger-Stadt. Sein erstes Pflichtspiel bestritt er am 30. September 2016 gegen den EV Lindau Islanders, in dem er auf Vorlage von Ales Jirik und Philipp Siller das zwischenzeitliche 1:1 (Endstand 5:3) erzielte. Damals wie heute gehört er zu den absoluten Leistungsträgern der Blue Devils und ist zweifelsfrei einer der besten Stürmer der Vereinsgeschichte. Mit bis dato 392 Punkten belegt er in der ewigen Tabelle der meisten Scorerpunkte den vierten Platz.

Die Blue Devils Spielbetriebs GmbH und der 1. EV Weiden bedanken sich bei Martin Heinisch für seinen Einsatz und wünschen ihm weiterhin alles Gute, viel Erfolg und Gesundheit.

