Martin Frk per sofort zu den Lakers

Rapperswil. (PM SCRJL) Die SC Rapperswil-Jona Lakers engagieren den tschechischen Stürmer Martin Frk vom SC Bern und reagieren damit auf Verletzungen von Brett Connolly und Emil Djuse.

Erneut trifft es die Lakers mit Verletzungen auf den Ausländerpositionen. Der schwedische Verteidiger Emil Djuse fiel im Spiel gegen Ajoie vom letzten Samstag mit einer Unterkörper-Verletzung aus. Bei ihm wird von Woche zu Woche beurteilt, wann er wieder einsatzfähig ist. Für Brett Connolly, der seit Saisonbeginn angeschlagen war, ist die Saison sogar vorbei. Der 31-jährige kanadische Stürmer muss sich einer Hüftoperation unterziehen.

Als Ersatz haben die Lakers per sofort Martin Frk verpflichtet, der beim SC Bern in 11 Spielen 7 Punkte gesammelt hat (3 Tore, 4 Assists). Der tschechische Stürmer hatte auf die aktuelle Saison vom AHL-Team Springfield Thunderbirds zum SCB gewechselt. Der 30-jährige Frk verbrachte insgesamt 13 Saisons in Nordamerika. In der NHL kam er für die Carolina Hurricanes, Detroit Red Wings und Los Angeles Kings auf insgesamt 124 Spiele und 41 Punkte (20 Tore, 21 Assists). Sportchef Janick Steinmann ist überzeugt, dass Frk den Lakers helfen kann: «Marty ist ein Goalscorer mit einem unglaublich harten und präzisen Schuss. Wir hatten im ersten Drittel der Saison Mühe, Tore zu schiessen. Ich hoffe, dass er uns sowohl im Powerplay als auch bei 5 gegen 5 helfen kann, mehr offensive Power zu generieren.» Frk unterzeichnete bei den Lakers einen Vertrag bis Ende der laufenden Saison.

