Martin Filander wird Headcoach beim EHC Biel

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel hat Martin Filander (SWE, *1981) als neuen Headcoach verpflichtet. Filander war in den letzten vier Saisons in der...

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel hat Martin Filander (SWE, *1981) als neuen Headcoach verpflichtet.

Filander war in den letzten vier Saisons in der SHL bei IK Oskarshamn engagiert. Er hat beim EHC Biel einen Vertrag für zwei Saisons bis April 2026 unterzeichnet. Martin Filander wurde 2022 zum «Swedish Coach of the Year» und 2023 zum «SHL Coach of the Year» gewählt.

Martin Filander: «I’m really happy to be a part of EHC Biel-Bienne. The way the club has presented their identity and path moving forward is really exciting and is a good fit for me as a coach. Now I’m looking to meet the team, fans and partners and start the work of developing. Together we will keep building the club even stronger.»

Martin Steinegger, GM: «Martin Filander bringt eine grosse Leidenschaft für das Eishockey und Erfahrung in der Ausbildung von Spielern mit. Martin steht für aktives Eishockey und dass der Weg zum Erfolg durch Engagement und den Willen zur kontinuierlichen Verbesserung führt. Ich bin überzeugt, dass Martin die Herausforderungen für die nächsten Jahre meistern wird und unser Team eine solide Grundlage für die sportliche Zukunft erhält.»