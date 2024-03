Martin Cinibulk kehrt als Nachwuchstrainer zum EVL zurÃ¼ck

Landshut. (PM EVL) Zuhause ist es halt am Schönsten! Er war als aktiver Spieler einer der ganz großen Publikumslieblinge beim EV Landshut und erfreute...

Landshut. (PM EVL) Zuhause ist es halt am Schönsten! Er war als aktiver Spieler einer der ganz großen Publikumslieblinge beim EV Landshut und erfreute sich auch in seiner „zweiten Karriere“ als Nachwuchscoach großer Beliebtheit.

Jetzt kehrt Ex-Torhüter Martin Cinibulk zum EVL zurück. In der Saison 2024/25 wird „Cini“ als Cheftrainer die Kleinschüler der U 11 des EVL betreuen für die U 9 und U 11 als Torwarttrainer fungieren.

Der 48-Jährige trug zwischen 2005 und 2011 in insgesamt 253 Partien das Trikot der Landshut Cannibals und war in diesen Jahren einer der populärsten Spieler bei den Rot- Weißen. Von 2016 bis 2019 war Cinibulk bereits als Nachwuchs- und Torwarttrainer beim EVL aktiv. In den letzten Jahren arbeitete er im Nachwuchs des EHC Straubing und war dort für die U 13 und die Entwicklung der Torhüter zuständig.

„Ich habe mich sehr über das Interesse das EVL gefreut. Zuhause ist es halt am Schönsten. Und Landshut ist mein Zuhause. Landshut ist weiterhin deutschlandweit ein absoluter Top- Standort für die Nachwuchsarbeit und ich bin sehr froh, wieder ein Teil der Organisation zu sein. Schöner konnte es für mich nicht kommen“, sagt Cinibulk zu seiner neuen Aufgabe.

„Wir sind dabei, uns in unserer Ausbildung immer weiter zu verbessern und zu professionalisieren. Dabei gibt uns auch der Erfolg recht. Wir können in Bezug auf den Nachwuchs mit allen großen Mannschaften in Deutschland mithalten. Zu diesem Weg gehört es auch von der Laufschule bis zur DNL einen roten Faden zu verfolgen, um eine bestmögliche jahrgangsübergreifende Förderung zu gewährleisten. In diesem Zuge sind wir sehr froh, dass wir mit Martin Cinibulk nicht nur einen beliebten, sondern auch einen erfahrenen und hochprofessionellen Trainer zum EVL zurückholen konnten. Wir freuen uns schon sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit“, kommentiert EVL-Vorstand Alexander Steiger.