Martin Benes und Simon Nemec verlängern bei den Eisadlern

Dortmund. (PM Eisadler) Mit den beiden tschechischen Kontingentspielern Martin Benes und Simon Nemec bleiben zwei weitere Spieler auch in der kommenden Saison bei den Dortmunder Eisadlern.

Stürmer Martin Benes wechselte bereits Anfang 2024 rechtzeitig zu den damaligen Playoffs an die Strobelallee. Am Ende jener Saison kam auch der junge Verteidiger Simon Nemec für einige Tage zum Probetraining zu den Eisadlern und überzeugte die Verantwortlichen, so dass er im letzten Sommer einen Vertrag für seine erste Seniorensaison bekam.

Der 28-jährige in Pilsen geborene Benes kann bereits auf 40 Spiele im Eisadler Trikot und eine beeindruckende Bilanz von 43 Toren und 102 Scorerpunkten zurückblicken. Er kam 2017 nach Deutschland und fand über die Stationen Hamm, Soest, Dinslaken, Krefeld und Dingolfing nach Dortmund, wo er seinen Ruf als torgefährlicher Stürmer festigen konnte. In bisher 8 Spielzeiten in Deutschland kam er zu über 250 Einsätzen bei knapp 500 Scorerpunkten. Nach zwei Vizemeisterschaften mit den Eisadlern ist sein Ziel nun natürlich klar: Dieses Mal soll es mehr sein!

Der 21-jährige Nemec wurde in Prag geboren, wo er auch das Eishockeyspielen erlernte. Schon im Nachwuchs sammelte er in der Schweiz Auslandserfahrungen und spielte in seiner tschechischen Heimat in den entsprechenden Nachwuchs-Nationalmannschaften. Nachdem er im letzten Sommer seinen Schulabschluss machen konnte, wechselte er zu den Eisadlern um seine erste Saison im Seniorenbereich zu bestreiten. Das tat er mit Bravour, wurde sofort zum Leistungsträger und nur eine Oberkörperverletzung hinderte ihn daran in Spielen eingesetzt zu werden.

Dazu der sportliche Leiter Matthias Potthoff: „Mit Martin und Simon bleiben uns wichtige Führungsspieler erhalten. Martin Beneš ist ohne Frage einer der spielstärksten Stürmer der Liga, wir wissen um seine Qualität und Torgefahr, die er auch in der kommenden Saison unter Beweis stellen soll.

Simon Nemec zählt sicherlich zu den größten Verteidigungstalenten. Er ist für sein immer noch junges Alter unheimlich stabil und zweikampfstark, wir sind uns sicher, dass seine Entwicklung weiter voranschreitet und er in der neuen Spielzeit noch wichtigere Rollen in den Special Teams einnehmen kann.“

