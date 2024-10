Martin Baumann wird neuer CEO der Swiss Ice Hockey Federation

Zürich. (PM Swiss Icehockey) Die Swiss Ice Hockey Federation freut sich, die Ernennung von Martin Baumann als neuen CEO bekanntzugeben. Der 56-jährige Zuger übernimmt...

Zürich. (PM Swiss Icehockey) Die Swiss Ice Hockey Federation freut sich, die Ernennung von Martin Baumann als neuen CEO bekanntzugeben.

Der 56-jährige Zuger übernimmt die operative Leitung von Swiss Ice Hockey per 4. November 2024.

Martin Baumann bringt langjährige Erfahrung im internationalen Sportmanagement und eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Führung einer Sportorganisation mit. So amtete er in den vergangenen zehn Jahren als CEO der Champions Hockey League AG. Er baute das gesamteuropäische Eishockeyturnier von Grund auf neu auf und entwickelte es dank innovativer Ideen kontinuierlich weiter. Davor war Baumann, der über einen Executive MBA verfügt, während mehreren Jahren in Führungspositionen in der Finanzbranche bei der Bank Julius Bär sowie der Bank Vontobel tätig.

Der verheiratete Familienvater setzte sich aus über hundert Bewerbungen in einem mehrstufigen Auswahlverfahren gegen ein hochkarätiges Teilnehmerfeld durch. Stefan Schärer, Verwaltungsratspräsident der SIHF, sagt über die Neubesetzung: «Wir freuen uns sehr, konnten wir mit Martin Baumann einen ausgewiesenen Fachmann mit grossem Eishockey Know-how für die Swiss Ice Hockey Federation gewinnen. Mit seiner Expertise und Führungserfahrung wird er massgeblich dazu beitragen, die angestossene Strategie 2030 umzusetzen und unseren Verband weiterzuentwickeln.»

Martin Baumann blickt der neuen Herausforderung gespannt entgegen: «Zuerst einmal möchte ich mich beim Verwaltungsrat von Swiss Ice Hockey fürs entgegengebrachte Vertrauen herzlich bedanken. Mein Ziel ist es, mein Fachwissen in der Teamführung und der Organisation globaler Veranstaltungen zu nutzen, um das Profil der SIHF zu verbessern. Ich strebe danach, Innovationen zu fördern, das Engagement der Fans zu stärken und starke Partnerschaften über verschiedene Märkte hinweg aufzubauen. Letztendlich setze ich alles daran, die Schweizer Eishockeycommunity mit viel Herzblut und Engagement zu inspirieren und vereinen.»

Nach der Neubesetzung der CEO-Stelle ist auch klar, dass Markus Graf, welcher die Geschäftsstelle bei Swiss Ice Hockey zuletzt interimsmässig führte, die SIHF per Ende Oktober 2024 verlassen wird. Wir danken Markus «Küsu» Graf für seinen grossen Einsatz während den vergangenen zwei Monaten und wünschen ihm für seine wohlverdiente Pension nur das Beste.