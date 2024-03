Martin Baumann tritt als CEO der Champions Hockey League zurÃ¼ck

Zug. (PM CHL) Martin Baumann hat sich entschieden, seinen Posten als CEO der Champions Hockey League aufzugeben. Im gegenseitigen Einvernehmen wird Baumann noch einige...

Im gegenseitigen Einvernehmen wird Baumann noch einige Monate im Unternehmen bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu einem neuen CEO zu ermöglichen.

Diese gemeinsame Entscheidung spiegelt die gemeinsame Vision von Baumann und dem Vorstand für die Zukunft des CHL wider und unterstreicht die Notwendigkeit einer neuen Führung, um die Organisation voranzutreiben. Trotz seiner erfolgreichen Beschäftigungsdauer von einem Jahrzehnt, die in der spannenden Saison 2023/2024, einschließlich eines spektakulären Finales in Genf, ihren Höhepunkt fand, ist Baumann davon überzeugt, dass die CHL einen Höhepunkt erreicht hat, an dem eine neue Führung erforderlich ist, um ihr weiteres Wachstum zu verleihen und ihre Expansion zu überwachen.

Darüber hinaus ist Baumann bestrebt, über seine derzeitige Rolle hinaus neue Herausforderungen und Chancen anzunehmen. Nachdem er sich ein Jahrzehnt lang der CHL gewidmet hat, sieht er diesen Übergang als Chance für persönliches und berufliches Wachstum sowie als Chance, zu anderen Unternehmungen beizutragen.

Die Entscheidung zum Rücktritt erfolgt im Rahmen des laufenden Neuausrichtungsprojekts, das von der außerordentlichen CHL-Generalversammlung am 4. März 2024 initiiert wurde. Dieses Projekt zielt darauf ab, die CHL strategisch für den zukünftigen Erfolg aufzustellen und wird auf der kommenden ordentlichen Generalversammlung im Juni 2024 weiter diskutiert und beschlossen.

Baumanns Abschied von der CEO-Funktion wird als proaktiver Schritt gewertet, um sicherzustellen, dass dieses Neuausrichtungsprojekt operativ effektiv umgesetzt werden kann. Der Prozess zur Suche nach einem neuen CEO hat bereits begonnen.

CHL-Präsident Jörgen Lindgren: „Da Martin sich entschieden hat, die CHL zu verlassen und eine neue Reise über unsere Organisation hinaus anzutreten, möchte ich im Namen des CHL-Vorstands und aller unserer Aktionäre meinen herzlichen Dank für sein unerschütterliches Engagement und seine unermüdlichen Bemühungen bei der Weiterentwicklung aussprechen. Wir sind wirklich gespannt auf die Möglichkeiten, die Martin bei seinen zukünftigen Unternehmungen erwarten, und schätzen den reibungslosen Übergangszeitraum, den wir gemeinsam vereinbart haben. Martins Engagement, die Kontinuität in dieser Zeit sicherzustellen, zeigt sein anhaltendes Engagement für den Erfolg der CHL. Vielen Dank, Martin, für Ihren jahrelangen Dienst, Ihre Leidenschaft und Ihr Engagement für die CHL. Wir wünschen Ihnen nur das Beste für alle Ihre zukünftigen Unternehmungen.“