Marlon Polter bleibt am Gysenberg

Herne. (PM HEV) Marlon Polter wird auch in der Spielzeit 2023/2024 das Trikot des Herner Eissportvereins tragen. Beide Seiten haben sich auf eine Verlängerung...

Herne. (PM HEV) Marlon Polter wird auch in der Spielzeit 2023/2024 das Trikot des Herner Eissportvereins tragen.

Beide Seiten haben sich auf eine Verlängerung des Vertrags geeinigt. Für den Stürmer ist es bereits die dritte Spielzeit in Grün-Weiß-Rot.

Durch seinen Kampfgeist, seinen Einsatz und seine körperliche Spielweise, die er bei jedem Wechsel auf dem Eis zeigt, hat sich Marlon Polter schnell ins Herz der HEV-Fans gespielt. „Ich glaube, ich habe letzte Saison mehrere ordentliche Körperangriffe gezeigt, die bei dem ein oder anderen als kleine Erinnerung hängengeblieben ist“, lacht die Nummer 71. Ausgebildet wurde der 20-jährige im Nachwuchs des Iserlohner EC, ehe er in der Saison 2021/22 erstmals per Förderlizenz für die Miners auf dem Eis stand.

Die abgelaufene Spielzeit war dann seine erste komplette Saison im Senioren-Eishockey. Polter kam in 58 Einsätzen auf vier Treffer und eine Vorlage. „Ich freue mich, dass ich hier noch mal die Chance bekomme und werde alles geben, um noch fitter im August ins Teamtraining zu starten“, sagt der gebürtige Iserlohner. „Ich werde im Sommer hart mit unserem Fitnesstrainer zusammenarbeiten, um das Beste aus mir rauszuholen“, verspricht er.

Genau dies erwartet auch Tobias Stolikowski von seinem jungen Stürmer. „Er muss härter und vor allem kontinuierlich im Training an sich arbeiten, um auch an jedem Wochenende seine Eiszeit zu bekommen“, sagt der Miners-Coach, der Marlon Polter auf diesem Weg die komplette Unterstützung zusichert. „Er ist bei den Fans und im Umfeld beliebt. Ich bin auf seinen Einsatz gespannt und will ihm helfen, dass er sich beim Herner EV weiterentwickelt“, so Tobias Stolikowski. Marlon Polter wird auch in der kommenden Saison mit der Nummer 71 auflaufen.

2043 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.