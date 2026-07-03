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Marlon D’Acunto verteidigt weiter für die Passau Black Hawks

3. Juli 20261 Mins read16
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Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben ein weiteres Puzzlestück in ihrer Kaderplanung gesetzt: Verteidiger Marlon D’Acunto wird auch in der Saison 2026/27 das Trikot der Habichte tragen.

Der 21-Jährige geht damit in seine dritte Spielzeit in der Dreiflüssestadt. Ausgebildet wurde D’Acunto in den Nachwuchsabteilungen der Schwenninger Wild Wings und der Jungadler Mannheim, ehe er 2024 in den Seniorenbereich nach Passau wechselte. In den vergangenen zwei Jahren hat sich der Verteidiger bei den Black Hawks kontinuierlich weiterentwickelt.

„Marlon ist ein hervorragend ausgebildeter junger Spieler, der für seine Größetechnisch sehr stark ist. Eine Verletzung hat ihn in der vergangenen Saison etwas zurückgeworfen. Dennoch verfügt Marlon über großes Potenzial. Ich bin überzeugt, dass er uns in der kommenden Spielzeit viel Freude bereiten kann und selbst noch einmal eine Schippe drauflegen möchte. In den Playoffs hat er bewiesen, dass er dagegenhalten kann und auch unter Druck einen guten Spielaufbau hat. Ich freue mich sehr, dass Marlon weiterhin bei uns ist“, erklärt Tom Horschel, sportlicher Leiter der Passau Black Hawks.

Auch D’Acunto freut sich über die Vertragsverlängerung: „Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir die Verantwortlichen in Passau weiterhin entgegenbringen. Passau ist der richtige Ort, um den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Nach der vergangenen Saison freue ich mich auf die neue Spielzeit und bin überzeugt, dass wir als Team wieder viel erreichen können.“
-czo

Seine Karriere in Zahlen

Source: Marlon D’Acunto @ Elite Prospects

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