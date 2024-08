Markus Spinell ist ein â€žClub-500erâ€œ und hat noch nicht genug

Klobenstein. (PM Buam) Das dritte Finalspiel der Alps Hockey League gegen SG Cortina Hafro war für Markus Spinell ein besonderes. Am 9. April lief...

Klobenstein. (PM Buam) Das dritte Finalspiel der Alps Hockey League gegen SG Cortina Hafro war für Markus Spinell ein besonderes.

Am 9. April lief der 27-Jährige nämlich zum 500. Mal für die Rittner Buam SkyAlps auf das Eis. Nun sind es 501 Spiele im blau-roten Trikot, diese Zahl wird aber weiter steigen: Spinell hat auf seinem Hochplateau nämlich für eine weitere Saison zugesagt.

Spinell ist der zehnte Spieler, der im Club 500 der Rittner Buam SkyAlps aufgenommen wurde. Er ist aber nicht der erste Spinell: Sein Bruder Thomas Spinell hat das ebenfalls geschafft, er stand bei seinem Karriereende im Jahr 2020 bei 557 Spielen. „Ich hatte meine Einsätze schon vor der letzten Saison auf dem Schirm, dachte aber, dass ich es nicht noch in der Saison schaffe. Es hat dann doch geklappt und ist für mich natürlich eine große Ehre. Ob ich meinen Bruder einholen will? Mal schauen, so wichtig ist mir das nicht. Das wird sich zeigen, ich lasse ihn schon mehr haben, wenn es nicht sein soll“, schmunzelt der gebürtige Rittner.

Dieses Unterfangen könnte ihm aber schon in dieser Saison gelingen. Markus Spinell wird nämlich für ein weiteres Jahr in der Offensive der Rittner Buam wirbeln. Die Entscheidung, weiterzumachen, war für ihn dieses Mal noch einfacher als sonst: „Die Motivation war nach der vergangenen Saison so groß wie noch nie. Die Truppe ist super, wir haben großen Spaß und es ist natürlich auch sehr gut gelaufen“, sagt Spinell. Auch für ihn persönlich war es wieder eine starke Saison. In 52 Spielen scorte er 47 Mal (19 Tore), insbesondere in den Playoff-Spielen der Alps Hockey League war er mit 11 Punkten in 16 Spielen für so manch einen Verteidiger nicht zu zähmen. Vor allem auf eine Sache freut sich Spinell: „Ich will unbedingt die Runde im Continental Cup auf dem Ritten überstehen. Dann wäre die nächste Runde irgendwo im Ausland. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass diese Reisen immer etwas Besonderes sind und lange in Erinnerung bleiben.“

Auch die beiden Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath sind über die Vertragsverlängerung eines der Aushängeschilder des Rittner Eishockeys hoch erfreut: „Markus (Spinell, Anm. d. Red.) ist schon seit langem bei den Rittner Buam dabei. Sein Spielwitz, seine Kreativität und sein Talent sind ein stetiger Unruheherd für die Gegner. Er kann Spiele alleine entscheiden, er war in der vergangenen Saison eine tragende Säule für die Titelgewinne“, loben die beiden den 27-Jährigen.