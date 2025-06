Markus Lillich hÃ¤lt den Indians die Treue

Memmingen. (PM Indians) Der 25 Jahre alte Memminger Markus Lillich bleibt ein weiteres Jahr Indianer.

Mit dem Offensivakteur bleibt dem ECDC der erfolgreichste Punktesammler der Hauptrunde erhalten. Insgesamt 64 Scorerpunkte konnte der Flügelstürmer im ersten Jahr nach seiner Rückkehr an den Hühnerberg erzielen und soll auch in der neuen Spielzeit eine wichtige Rolle einnehmen.

Vor der vergangenen Saison konnten die Indianer Markus Lillich zurück an den Hühnerberg lotsen. Zuvor hatte der junge Angreifer, der beim ECDC seine ersten Gehversuche auf dem Eis tätigte, bereits ordentlich Erfahrung in der DEL2 sammeln können. Kaufbeuren, Bayreuth und Bad Nauheim waren seine Stationen in den letzten Spielzeiten, auch für die Indians war er dank einer Förderlizenz aktiv. Mit einer weiteren Förderlizenz konnte Lillich zudem bereits Eiszeit in Nürnberg und somit in der DEL sammeln.

Der 1,78m große Linksschütze verfügt über einen starken Schuss und konnte diesen in seinem ersten Jahr zurück in Memmingen bereits zahlreiche Male einsetzen. 28 Hauptrundentreffer waren der Bestwert im Kader der Indians. Auch dank 31 Assists kam Lillich auf insgesamt 59 Punkte in der Hauptrunde der Oberliga-Süd, weitere fünf Zähler folgten in den Playoffs. In der kommenden Oberliga-Saison soll Lillich erneut eine tragende Stütze im Indians-Team sein und eine Führungsrolle übernehmen.

Sven Müller: „Markus ist ein wahnsinnig torgefährlicher Angreifer, der in seinem ersten Jahr bei uns sehr ordentlich gescort hat. Wir sind sogar der Meinung, dass er über die ganze Saison noch mehr Potential abrufen kann. Als gebürtiger Memminger ist seine Weiterverpflichtung für uns doppelt wertvoll.“

Seit kurzem ist bei den Indians der offizielle Start des freien Dauerkarten-Verkaufs erfolgt. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt konnten im Bereich der Sitzplätze die Zahlen aus dem Vorjahr schon um rund 10 Prozent gesteigert werden. Bestellungen für die neue Eiszeit können weiter im Online-Shop getätigt werden. Die Vorbereitung startet am 23. August mit einem Heimspiel gegen den letztjährigen DEL2-Finalisten aus Ravensburg, die Oberliga-Saison beginnt am 19. September.

