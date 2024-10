Markus Kerber bleibt ein Riverking, Victor Ã–stling ist zurÃ¼ck FÃ¶rderlizenzen wurden vergeben

Landsberg. (PM HC) Nachdem Markus Kerber bereits die gesamte Vorbereitung mit dem Team absolviert hat, steht nun fest, dass er in dieser Saison fest...

Landsberg. (PM HC) Nachdem Markus Kerber bereits die gesamte Vorbereitung mit dem Team absolviert hat, steht nun fest, dass er in dieser Saison fest für die Riverkings aufläuft.

Der erfahrene 37jährige Stürmer geht damit in die achte Saison für seinen Heimatverein. Während seiner langen Karriere stand er außerdem unteranderem für den ESV Kaufbeuren in der zweiten Bundesliga sowie für den ECDC Memmingen in der Bayernliga auf dem Eis. Insgesamt erzielte er dabei in 371 Spielen 346 Punkte. Kerber wird in dieser Saison mit der Nummer 59 auflaufen.

Trainer Martin Hoffmann sagt: „Mit Markus haben wir einen sehr erfahrenen Spieler im Kader, der mit seiner Erfahrung unsere jungen Spieler unterstützen kann. Wir freuen uns, dass er sich entschieden hat, seine Karriere bei uns fortzusetzen.“

Zusätzlich zu ihrem Platz im Kader des HCL werden die beiden jungen Talente Stephan Sailer und Felix Merkle mit einer Lizenz für den ESV Fürstenfeldbruck ausgestattet. Wenn es sich ergibt, können beide dort wertvolle Spielpraxis in anderen Rollen sammeln.

Nachdem Victor Östling aus privaten Gründen für längere Zeit in Schweden weilte, ist er nun seit Donnerstag wieder zum Kader der Mannschaft gestoßen.

Dazu Sportvorstand Michael Grundei: „Wir freuen uns, dass Victor wieder zu uns gestoßen ist. Für uns ist er ein sehr wichtiger Spieler. Allerdings gibt es im Leben manchmal Dinge, die wichtiger sind als der Sport! Deshalb hatten wir alle großes Verständnis, dass er vorübergehend nach Schweden zurückkehren musste.“