Markus Keller is back! Augsburgs Rekordtorwart hilft seinen Panthern die Goalie-Position im Saisonendspurt abzusichern

24. Februar 20261 Mins read102
Markus Keller von den Augsburger Panther - © Bruno Dietrich / City-Press
Augsburg. (EM) Mit einer interessanten Personalie warteten die Augsburger Panther am heutigen Dienstag auf.

Einen Tag vor dem Start in die letzte Phase der DEL-Hauptrunde haben die Fuggerstädter ihre Torwartposition abgesichert.

AEV-Rekordtorwart Markus Keller wurde lizenziert und ist ab sofort spielberechtigt. Er hat bereits mit dem Team trainiert.

Insgesamt 228-mal in elf Spielzeiten hütete Keller, der seine Laufbahn im Nachwuchs des Augsburger EV startete, das Tor der Augsburger Panther.

Nach der vergangenen Saison hatte Keller ach 18 Jahren als Profi seine Karriere eigentlich beendet. Markus Keller übernahm anschließend das „Erbe“ von Klublegende Duanne Moeser als Teammanager. Nun kehrt die Identifikationsfigur auf die große Eishockeybühne zurück.

Die Lizenzierung von Markus Keller soll dem Trainerteam um Bill Peters die maximale Flexibilität in der Mannschaftsaufstellung für die entscheidenden acht Spiele im Kampf um Platz 10 in der PENNY DEL ermöglichen. Zudem sichert sich der Club mit der Vergabe einer ohnehin noch freien Spielerlizenz für mögliche Ausfälle auf der wichtigen Torhüterposition im Saisonendspurt ab.

