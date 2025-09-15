Markus „Kalle“ Echtler: Mit 45 Jahren in seine 21. Saison beim ERC Lechbruck

Lechbruck. (PM ERC) Es ist die nächste beeindruckende Geschichte in der langen Karriere von Markus „Kalle“ Echtler: Der 45-jährige Torhüter wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des ERC Lechbruck mit der Nummer 1 tragen und damit in seine 21. Saison in der 1. Mannschaft gehen.

Dabei deutete noch vor wenigen Monaten alles auf ein Karriereende hin. Im Dezember 2024 verletzte sich Echtler beim Auswärtsspiel in Germering schwer, dass die Saison für ihn abrupt beendet war. „Das war ein Schock für uns alle. In diesem Moment dachten viele, dass es Kalles letztes Spiel gewesen sein könnte“, erinnert sich ERC-Vorsitzender Manfred Sitter.

Doch wer Kalle kennt, weiß um seinen unbändigen Willen. Nach monatelanger Rehabilitationund Ungewissheit meldete sich der Schlussmann nun genesen zurück und hat bereits die ersten Eiseinheiten mit dem Team absolviert. „Bis vor fünf Wochen dachte ich noch nicht daran, dass ich im September wieder auf dem Eis stehe. Für mich stand aber immer fest: Wenn es die Gesundheit zulässt, möchte ich weiterspielen“, sagt Markus Echtler.

Für den ERC Lechbruck ist die Verlängerung eine echte Verstärkung. Echtler komplettiert in der neuen Saison das Torhüterquartett mit Philipp Wieland, Christoph Lohr und Jonas Kothmayr. Seine enorme Erfahrung, sein lautes Coaching für die Vorderleute auf dem Eis und sein unerschütterlicher Einsatzwille machen ihn zu einem wichtigen Baustein im Team. „Kalle ist ein echtes Vorbild für unsere jungen Spieler. Er lebt Eishockey und motiviert mit seiner Einstellung die ganze Mannschaft“, betont Sitter.

Mit der nun anstehenden 21. Saison setzt Markus Echtler ein weiteres Ausrufezeichen in seiner bemerkenswerten Laufbahn. Der ERC Lechbruck freut sich auf die Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte und wünscht seinem Torhüter eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison.