Markus Freis ist U21-FÃ¶rderspieler des Monats November

Neuss. (PM DEL2) Mit harter Arbeit zum Erfolg: Markus Freis ist, trotz seines jungen Alters von 20 Jahren, kein Unbekannter in der DEL2.

Der Verteidiger spielte in der Saison 2021/2022 bereits für die Löwen Frankfurt und wechselte im Sommer 2023 zu den EC Kassel Huskies. Bei den Nordhessen hat er seine Leistung mit harter Arbeit stetig verbessert. Seine stetige Leistungssteigerung blieb nicht unbemerkt, und nun wird er als U21-Förderspieler des Monats November gewürdigt.

Der talentierte Verteidiger kommt gebürtig aus Krefeld, wurde dort sowie in Köln ausgebildet. Im November kam der 20-Jährige in fünf Spielen auf eine durchschnittliche Eiszeit von 16:06 Minuten und verweist auf eine positive Plus-Minus-Bilanz.

Markus Gleich, DEL2-Standort- und Talententwickler: „Markus hat sich in den letzten Monaten stetig gesteigert und sich somit einen Platz in den Top 6 bei einem Top-Team wie Kassel erarbeitet. Er überzeugt durch sein Spielverständnis und findet auch Lösungen unter Druck. Zudem hat sich seine defensive Arbeit verbessert. Er setzt den Gegner sofort unter Druck und ist in der Lage, Spielsituationen gut zu lesen. Seine Plus-Minus-Bilanz von +4 eine durchschnittliche Eiszeit von über 16 Minuten pro Spiel sprechen für seine Entwicklung. Leider hat sich Markus im November verletzt und konnte somit nicht alle Spiele absolvieren. Ich hoffe, dass ihn diese Auszeichnung motiviert und er an seine guten Leistungen nach der Verletzung anknüpfen kann.“

Bo Subr, Cheftrainer EC Kassel Huskies: „Markus ist ein intelligenter Spieler, der gut skatet und für sein Alter sehr reif spielt. Er arbeitet jeden Tag hart, um besser und besser zu werden. Wir sind hier, um seine Entwicklung zu unterstützen, und freuen uns über die Schritte, die er bis jetzt gemacht hat.“

