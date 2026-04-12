Markus Eisenschmid: „Haben nun viermal Spiel 7“ – Red Bull München unterliegt den Adler Mannheim auch in Spiel 3 der Halbfinalserie

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München musste sich in Spiel 3 des Playoff-Halbfinales der PENNY DEL bei den Adler Mannheim mit 1:4 (0:0|0:1|1:3) geschlagen geben.

Vor 13.600 Zuschauern erzielte Yasin Ehliz das einzige Tor für die Mannschaft von Trainer Oliver David. In der Best-of-Seven-Serie liegt der viermalige deutsche Meister mit 0:3 zurück. Spiel 4 findet am Dienstag (14. April | 19:30 Uhr) im SAP Garden statt.

Spielverlauf

Die Abtastphase fiel aus: Beide Teams gingen direkt mit Tempo ins Spiel, die Offensivreihen zeigten früh ihre Qualität. Das galt auch für die Torhüter, die hellwach waren. Münchens Schlussmann Antoine Bibeau entschärfte einen Alleingang von Anthony Greco und verhinderte so den Rückstand (5.). Auf der anderen Seite zwangen Nikolaus Heigl und Alberts Smits Adler-Goalie Franzreb zu guten Paraden (8./11.). Die Gäste präsentierten sich im ersten Abschnitt scheibensicher, Mannheim blieb aber gefährlich. Kurz vor der Pause kam Justin Schütz frei vor dem Tor zum Abschluss, doch Bibeau war erneut zur Stelle (18.). So blieb das erste Drittel chancenreich, aber torlos.

Nach dem Seitenwechsel erarbeitete sich zunächst Mannheim Vorteile. Die Adler erspielten sich sowohl in Unterzahl (ab 24.) als auch in Überzahl (ab 31.) Möglichkeiten, doch Bibeau war weiterhin nicht zu bezwingen. In der 31. Minute rettete nach dem Schuss von John Gilmour die Latte für den Münchner Keeper. Danach arbeiteten sich die Red Bulls zurück ins Spiel, nun lag der Treffer auf der anderen Seite in der Luft. Brady Ferguson traf ebenfalls nur die Latte (35.), Taro Hirose scheiterte während einer Druckphase knapp (37.) – doch das letzte Wort im Mittelabschnitt gehörte den Adlern: Justin Schütz fälschte wenige Sekunden vor der Sirene zum 1:0 für die Gastgeber ab.

Die Münchner reagierten souverän auf den Rückstand: Ehliz traf mit einem Nachschuss direkt in den Winkel zum 1:1 (42.). Der viermalige deutsche Meister hielt den Druck hoch, Mannheim überstand die Drangphase aber ohne weiteren Gegentreffer, um dann selbst eiskalt zuzuschlagen. Schütz erzielte nach einem Scheibenverlust im Münchner Aufbau die erneute Adler-Führung (52.). Die Gastgeber ließen im Anschluss wenig zu. So hielt der knappe Vorsprung bis in die Schlussphase. Zwei Minuten vor dem Ende brachte Oliver David den Extra-Angreifer – ohne Erfolg, denn kurz darauf machte Mannheim alles klar: Anthony Greco und Tom Kühnhackl sorgten mit zwei Empty-Net-Treffern in der 59. Minute für den 4:1-Endstand.

Markus Eisenschmid: „Wir haben dreimal gut gespielt, aber wir müssen einen Weg finden, die Spiele auch zu gewinnen. Vor allem in Überzahl können wir besser auftreten. Es steht jetzt 0:3 in der Serie, wir haben nun viermal Spiel 7. Am Dienstag müssen wir zeigen, was wir aus den ersten drei Spielen gelernt haben.“

Tore:

1:0 | 39:14 | Justin Schütz

1:1 | 41:20 | Yasin Ehliz

2:1 | 51:47 | Justin Schütz

3:1 | 58:08 | Anthony Greco

4:1 | 58:59 | Tom Kühnhackl

Zuschauer: 13.600